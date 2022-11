Antonio Blanco no descarta buscar ayuda en un psicólogo

El centrocampista Antonio Blanco vive una campaña muy difícil a pesar de que esta tarde en Irún es muy probable que tenga los minutos que no le llegan en Liga. Acumula solo 159 minutos en 14 jornadas.

El ex del filial del Real Madrid analizaba en 'Relevo' la situación que atraviesa en el Cádiz CF. "Es complicado, sobre todo mentalmente. Soy una persona que siempre ha estado acostumbrada a ganar, a ir a por la victoria y jugar partidos. Lo peor mentalmente es llegar a tu casa y pensar el porqué. Pero bueno, mi conciencia está muy tranquila. Como dijo Sergio, me estoy entrenando bastante bien para poder demostrar cuando me dé la oportunidad que lo puedo hacer bien y voy a ponérselo difícil a los compañeros. Me encuentro muy bien físicamente y estoy preparado para cuando me dé Sergio la oportunidad", indicaba desde su casi eterna suplencia.

El momento del pivote es realmente complejo hasta el punto de plantearse ayuda externa; es decir, acudir a un psicólogo. "Me lo he replanteado en muchas ocasiones. Mi pareja me ayuda bastante cuando llego a casa porque al final todo es complicado. Todo jugador quiere jugar siempre, y yo salí del Madrid para jugar y ayudar al Cádiz, tener minutos. Está siendo un poco más complicado, pero es lo que le digo a mi familia y a mi pareja", agrega en cuanto a que su conciencia "está tranquila, cuando llego a casa estoy tranquilo de que he hecho mi trabajo bien, me entreno bien y estoy dando el máximo". "Estoy seguro de que cuando llegue la oportunidad va a salir todo bien".

La presencia de un ex compañero en el Real Madrid Castilla, como Víctor Chust, es otro gran apoyo. "Estuvimos también en la selección sub'21 e incluso en la residencia del Madrid estábamos juntos en la habitación. Con él tengo muy buena relación y cuando llegué aquí me lo hizo todo más ameno. Él sabía ya el interés que tenía el Cádiz en mí. Estuvimos hablando y me lo facilitó todo. Ahora estamos viviendo en la misma urbanización. Para mí, el adaptarme aquí fue un poco más fácil porque él ya lo conocía todo. Me ayudó mucho en el tema de los compañeros, con el club… Para cualquier problema o duda que tuviera sabía que tenía a Víctor (Chust)".

La incertidumbre, con dosis de temor ante una vuelta al club blanco sin triunfar en el Cádiz CF. "Siempre te queda esa sensación. Todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid. Jugar en las máximas competiciones, jugar en el Bernabéu… Cuando sales, siempre estás pensando tienes que hacerlo lo mejor posible o intentar dar el máximo de mí para poder volver y tener la posibilidad de ser uno más de la plantilla del primer equipo. Ahora que estoy en el Cádiz no lo olvido, pero me centro en mi día a día. Ahora hay que dar lo mejor de uno para que el Cádiz se salve. El año que viene Dios dirá lo que puede pasar", finalizaba.