Su charla con Emery. "Me ha dado la enhorabuena por lo conseguido y le he dicho que para mí era un orgullo llegar a enfrentarme a él como entrenador".

Empate justo. "Como entrenador, empatar con el Villarreal, que está jugando en Europa y tiene una plantilla espectacular, me voy contento porque ganamos en Madrid y empatamos ahora. Son cuatro puntos de seis. Pero entiendo que a la gente pueda no haberle gustado el partido".

Sigue sin explicaciones sobre el funcionamiento del VAR. "Cuando lo instauraron, vinieron a explicarnos que las jugadas se miraban arriba, que se miraban todas, que no hacía falta protestarle al árbitro, que todo se decidía desde arriba. Desde entonces no han vuelto a decirme nada. No pido que me den explicaciones, sólo pregunto cuáles se ven y cuáles no".

¿Polémica arbitral? "El gol está bien anulado, pero es lo de siempre. ¿Cuáles se van a ver en el VAR y cuáles no? ¿Las del Villarreal y otros sí y las del Cádiz no?".

Análisis de lo sucedido. "Pensábamos que se equivocarían en el exceso de pases, pero no se han equivocado. La posesión ha sido de ellos y la defensa, nuestra, salvo alguna excepción, no de ocasiones claras".

Emery: "Valoro el punto teniendo en cuenta el momento del Cádiz"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, valoraba con relativa satisfacción la igualada en Carranza. "Buen trabajo del equipo, buen proceso en 90 minutos de mejoras y suficiente el punto. Hemos sabido ser protagonistas con el balón, tener la posesión más larga de lo normal, sin precipitaciones, para evitar que ellos tuvieran opciones de ganarnos. En la parte ofensiva hemos creado hasta tres cuartos, hemos entrado bien por banda izquierda, pero insuficiente para ganar". Precauciones. "Siempre trabajamos con el potencial del rival y a partir de ahí imponer nuestra idea de juego. Eso lo hemos hecho. Y luego hemos generado llegadas sin concretar buenas ocasiones. Venimos de un partido donde acabamos 5-3, con satisfacción ofensiva pero no defensiva. Tenemos que buscar un mix. Para eso también soy consciente de que tenemos que generar más. Es un punto que no nos da satisfacción plena pero tenemos que valorarlo desde el trabajo y desde el momento en el que está el Cádiz". Uso del VAR. "Creo en el VAR y creo que imparte justicia en acciones decisivas. Yo lo que hago es atender a lo que dicen el VAR y el árbitro. Vengo de Inglaterra, donde no se utilizaba pero vieron que era justo y lo usan aunque sólo al 50%, en las jugadas muy decisivas". Visión sobre el Cádiz y su estilo. "Había dos planteamientos posibles, hacerlo un poco más alocado, donde se sienten cómodos, o llevar el control del partido para que ellos no tuviesen su juego. Es un proceso en el que venimos de Madrid ante el Atlético y hemos tenido el mismo partido pero con menos opciones. Creo que es el camino y hay que encontrar equilibrio". Cambios ofensivos. "Son para meter a gente fresca, que te puedan aportar en el uno contra uno... También al cambiar a Trigueros, con unas molestias, no teníamos ya a un jugador específico para el centro del campo". Continúan en la zona alta. "El liderato nos motivaba, pero ahora hay que valorar qué nos da el punto, reconocer el punto y el partido y pensar ya en el siguiente. No nos afecta para nuestro estado anímico".