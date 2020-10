Cala: "Seguimos puntuando y mejorando"

Al finalizar el encuentro, el cadista Juan Cala ha atendido sobre el mismo césped del Ramón de Carranza Movistar LaLiga, para exponer sus impresiones sobre lo acontecido en el encuentro, que ha concluido con el empate sin goles entre el Cádiz CF y el Villarreal. El jugador lebrijano estaba satisfecho con el partido y el premio.

"Seguimos puntuando y mejorando defensivamente. Tiene mucho mérito que hayamos pasado ante equipos como el Villarreal, el Athletic de Bilbao y el Real Madrid y hayamos dejado la portería a cero. Hoy el Villarreal no nos ha dejado hacer tantos contragolpes porque nos tenía bien estudiado. Ellos han estado muy bien", ha indicado Cala.

Ha razonado sobre la realidad de la máxima categoría para los equipos. "Como decía un entrenador que tuve, Bordalás, la Primera División está cambiando. Aquí corren todos y para conseguir un punto cuesta sudor y lágrimas".

El defensa central del equipo amarillo ha apuntado que mirar la clasificación es una de las grandes satisfacciones para él y sus compañeros. "Tenemos once puntos y me acuerdo de alguna que otra jugada que podían ser 13 puntos, como el penalti a Perea. El ritmo que llevamos es bueno porque no todos los recién ascendidos tienen a esta altura once puntos".

Cala es uno de los fijos en las alineaciones de Álvaro Cervera desde que recaló en el Cádiz CF la pasada temporada. El zaguero se ha adaptado a la perfección de las exigencias del entrenador y es uno de los veteranos, a pesar de sus 30 años, dentro de la plantilla.

Fali Giménez

Por su lado, Fali Giménez atendió a los medios oficiales del club tras el choque para valorar positivamente el punto sumado ante el Villarreal. "Estoy muy contento. Conseguir la victoria ante el Madrid y empatar ante el Villarreal son cuatro puntos muy buenos para nosotros. El fuera de juego creo que es muy justo, quiero verlo en casa. Nosotros hemos hecho nuestro juego y nos ha faltado marcar", valoró.

El equipo supo mantener la meta a cero. "Es muy difícil mantener la portería a cero en Primera División. Desde los delanteros hasta Conan hemos trabajado muy bien. El éxito de nuestro equipo es ese, defender todos al cien por cien. Esta es nuestra base".

Difícil ser titular en el Cádiz. "Jugar en este equipo es muy complicado porque hay mucha competencia. Cuando nos llega el premio de estar en el once inicial intentamos aprovecharlo al máximo. Cada día entrenamos para estar en un once. Es muy complicado ser titular en este Cádiz".

Álex Fernández

Por su parte, Álex Fernández realizó el siguiente balance: "El equipo dejó la portería a cero una vez más, trabajó bien. Las sensaciones son muy buenas. El Villarreal es un gran equipo, juega muy bien al fútbol. Sabíamos que iba a ser complicado porque el Villarreal es un equipo fuerte. El punto es bueno visto el partido y buscaremos seguir sumando la semana que viene", analizó.

Da por bueno el empate. "No lo hemos visto repetido. Si han dicho que es fuera de juego pues será. Un punto, cero a cero y hay que quedarse con las buenas sensaciones".