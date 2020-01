Un liderato que no se ajusta a la realidad . "Mis palabras son un mensaje para todos, tenemos que ser realistas del equipo que tenemos. No pensemos que hemos cogido una ventaja grande porque somos buenos, porque puede que haya sido porque los demás no habían arrancado. Entiendo todo pero hay que hacer el análisis no desde el forofismo. Por la clasificación no podemos hacer un análisis. Que nos sirva como acicate para ser mejores, no para jugar atenazados".

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con lógico alivio después del agónico triunfo de los amarillos, aunque se mostró crítico . "Un partido donde un equipo con 11 no ha hecho los méritos suficientes para ganarlo. Lo hemos conseguido por suerte al final. Ahora mismo somos un equipo atenazado, no fluido, la toma de decisiones es la primera que se pasa por la cabeza, no roba balones. Vamos a disfrutar la victoria pero no hemos sido superiores al rival".

Cristóbal Parralo: "Me quedo con el trabajo de mi equipo"

El entrenador del Racing de Santander, Cristóbal Parralo, no pudo disimular ante los medios de información su disgusto por lo sucedido. "Nos ha pasado como en el anterior partido ante Las Palmas, cuando perdimos dos puntos al final. Esta vez teníamos uno muy meritorio y nos ha vuelto a ocurrir. Me quedo con el trabajo de mi equipo". Con 10, más difícil. "No se sabe qué habría pasado con 11, pero está claro que nos hemos tenido que multiplicar. Además, una lesión en la primera parte también nos obligó a hacer un cambio y nos dejó con menos refresco. No he visto la jugada de la tarjeta roja, pero hemos tenido que jugar más de una hora con uno menos". No se pronuncia sobre la expulsión. "No he podido hablar con mi jugador, no sé qué ha pasado". Hundimiento tras el 1-0. "Cuando estás en una situación como la nuestra, cuando tienes tanta necesidad de conseguir puntos, algo así se agrava. Son momentos muy dolorosos". Los méritos de su equipo. "Quiero destacar la solidaridad de mis jugadores para que no se notara que éramos uno menos, y además no hemos renunciado a intentarlo en alguna salida. Estoy triste porque el gran trabajo no haya tenido premio". Sufrimiento hasta el final. "El equipo estaba bien, incluso habíamos tenido una transición para ponernos por delante, pero todo parece en contra".