Álvaro Cervera: "Aún no estamos salvados, pero es un alivio"

La imagen del equipo. "El Cádiz pocas veces juega a lo que quiere. Propone una cosa en el entrenamiento, luego en la pizarra y luego el rival es el que propone. Nosotros no somos virtuosos con la pelota, pero hemos defendido bien a un equipo que quizás no iba como otras veces por la acumulación de partidos. A mi me ha encantado el partido, incluso podíamos haber marcado más goles. No podemos sólo defender para estar más años en Primera porque los equipos son muy buenos.

Pensamientos tras el pitido final. "No me he acordado de nadie en particular. De todos los que somos, los que viajamos, los que estamos en el día a día del equipo, los jugadores, la gente".

Diego Martínez: "Estamos extenuados física y mentalmente"

El entrenador del Granada se presentaba ante los medios de comunicación como la cruz de la moneda. Diego Martínez ha vivido en 72 horas la montaña rusa que supone ganar en el Camp Nou al Barcelona y perder en el Nuevo Los Cármenes con el Cádiz. No se mostró crítico con los suyos pese al pobre partido contra el titular de la Tacita de Plata. "Hemos tenido una mala dinámica de juego, falta de precisión, un número de errores de pases muy alto. Si a eso le añades que no marcas un gol para meterles el miedo en el cuerpo, pues no es tu día. Esto pasa en el fútbol y hay que asumirlo con naturalidad. Ahora tenemos que recuperar porque estamos extenuados física y mentalmente". Mejor mirar al futuro que al pasado. "No me he quejado en 54 jornadas y no lo voy a hacer ahora. Hemos afrontado dos meses casi sin banquillo y no me he quejado. Tenemos 45 puntos y esta vez no ha podido ser. Tenemos la frustración de la derrota, pero ni el jueves éramos un equipo buenísimo ni ahora somos malísimo. Nos queda una semana durísima, con tres partidos en pocos días".