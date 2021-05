Granada - Cádiz, en directo

18:31. Todo listo. Esto va a comenzar ya mismo.

18:28. Los suplentes ya se han ubicado en la grada y los titulares se encuentran en la boca del túnel de vestuarios.

18:26. Los aspersores ya han hecho su labor de humedecer el rectángulo de juego tras el calentamiento y todo está a punto para recibir a los grandes protagonistas.

18:24. Dato curioso: con el castellano-manchego Díaz de Mera como árbitro, el Cádiz presenta sus mejores registros en cuanto a posesión del balón.

18:21. Ya están de nuevo en el vestuario los dos equipos y en breve regresarán al campo para el comienzo del encuentro, correspondiente a la jornada 34 en Primera División.

18:12. El calentamiento de ambos equipos sigue desarrollándose en el césped del estadio nazarí y en unos 10 minutos los jugadores regresarán a la caseta.

DIRECTO | Vive el calentamiento previo al #GranadaCádiz desde Los Cármenes https://t.co/H5cov3gLDN — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 2, 2021

17:56. El cadismo anhela buenas noticas en el Nuevo Los Cármenes, que se dé otro paso hacia la permanencia, tras el triste adiós al curso como local del filial esta mañana ante el Murcia (0-1).

17:55. Los futbolistas iniciarán el calentamiento previo al encuentro en breve. De hecho, apenas faltan 35 minutos para que Díaz de Mera pite el comienzo.

17:52. Llama la atención que, casi con las mismas faltas cometidas, el Granada ha visto 76 tarjetas amarillas, por 63 del Cádiz, y también más rojas: 5-3.

17:50. En cuanto a las faltas, cometen casi las mismas, 416 de los granadinos por 411 los gaditanos, y recibe muchas más el Granada: 468-379.

17:48. Eso sí, en tantos a favor el Granada supera al Cádiz por goleada: 43-28. En disparos a puerta, en cambio, no hay tanta diferencia: 243-225.

17:47. Curiosamente, los granadinos, pese a sus números, presentan el peor bagaje de Primera en goles encajados: 54 por 49 de los gaditanos.

17:45. La estadística explica muchas cosas. Por ejemplo, las 13 victorias del Granada, por las nueve del Cádiz, dan sentido a que los rojiblancos aún sueñen con Europa.

17:42. Como siempre antes de cada partido, el segundo entrenador cadista, Roberto Perera, ofrece sus impresiones.

🗣 Roberto Perera: “Queremos sumar de tres en un partido que será complicado porque para nosotros sería casi definitivo. Va a ser un duelo muy igualado, están bien trabajados y tienen individualidades” pic.twitter.com/ASzQCizNBs — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 2, 2021

17:39. También hay once inicial del Granada, que viene de sorprender contra todo pronóstico al Barcelona en el Camp Nou.

17:37. Entran como novedades Iza, Fali, Jonsson, José Mari, Salvi, Sobrino y Negredo. Se caen Mauro, Espino, Garrido, Augusto Fernández, Choco Lozano, Pombo y Malbasic.

17:35. Siete caras nuevas en el conjunto cadista. Sólo siguen, en relación a la anterior jornada, Conan Ledesma, Iván Alejo, Carlos Akapo y Juan Cala.

17:32. Ya hay once titular del Cádiz. Muchas novedades respecto al equipo que actuó de inicio en el José Zorrilla de Valladolid.

17:28. El equipo amarillo ya se encuentra en el Nuevo Los Cármenes y en breve se conocerá el once inicial de Álvaro Cervera para medirse al cuadro nazarí.

El Cádiz CF no quiere esperar más para certificar la permanencia en LaLiga Santander. Los amarillos están a un paso de asegurar su presencia un año más en la máxima categoría del fútbol español y este domingo (18.30 horas) tienen la oportunidad de lograrlo frente a un Granada al alza, crecido tras su brillante victoria en el Camp Nou frente al Barcelona (1-2) el pasado jueves.

Los de Álvaro Cervera, pese a enlazar tres jornadas sin ganar, siguen avanzando puntito a puntito hacia la permanencia. Los empates frente a Celta y Valladolid, con el paréntesis de la derrota frente al Real Madrid de por medio, dejan el objetivo a tiro de los amarillos, que afrontan los últimos cinco encuentros del campeonato con una renta de siete puntos respecto a los puestos de descenso.

Tras el carrusel de cambios en Zorrilla, se espera que la primera unidad regrese al once cadista frente al conjunto nazarí. Cervera tendrá que buscar solución a tres importantes bajas, las ya conocidas de los lesionados Álex Fernández y Perea y la del Pacha Espino, sancionado. Akapo, que ya disputó algunos minutos como lateral izquierdo ante el Valladolid, puede ser la alternativa al uruguayo.

El Cádiz visita a un Granada que no renuncia a acabar ocupando posiciones europeas. Tras cosechar tres victorias en sus últimos cuatro encuentros, los De Diego Martínez se encuentran a cinco puntos de la Liga Europa y a cuatro de la nueva Conference League, que disputará el séptimo clasificado. En el recuerdo está también la polémica de la ida en Carranza (1-1), con un flagrante penalti a Perea que no fue señalado.

Tras caer frente al Sevilla hace una semana, los rojiblancos dieron la campanada frente al Barcelona en el partido aplazado por la final de Copa con un ex cadista como estrella. El venezolano Darwin Machís fue clave anotando un gran gol frente al equipo de Ronald Koeman y será una de las principales amenazas para el Cádiz este domingo, mientras que el isleño y también ex jugador amarillo Germán Sánchez no estará por sanción.