El entrenador del Cádiz ofreció este jueves en la Ciudad Deportiva de El Rosal la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en Las Gaunas a partir de las 20:00 horas contra el Logroñés, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Álvaro Cervera reconoce que la semana es atípica y no oculta que prioriza la Liga por encima de todo lo demás, aunque afronta con respeto e ilusión el torneo del k.o.

"Jugar la Copa el fin de semana y la Liga entresemana es extraño, creo que es la primera vez que nos ocurre, pero estamos acostumbrados últimamente a que pasen cosas diferentes porque el fútbol tiende a cosas distintas en horarios, formatos... Lo que hay que hacer es entrenar y preparar al equipo para eso, no futbolísticamente para una cosa o para otra, sino a los jugadores, para los que estén el sábado o el miércoles, el tipo de trabajo, los tiempos de descanso. Lo único que hay que hacer es estar más pendientes".

Aunque el horizonte del Mirandés le preocupa más, asume que la visita a La Rioja será exigente. "Nuestro partido es el del miércoles. Tenemos uno el sábado que es importante, de Copa, que es una competición que nos ha gustado jugar porque en los últimos años lo hemos hecho bien, pero nuestro partido es el del miércoles. No vamos a prepararnos para el sábado restando para el miércoles, en todo caso será al revés, restaremos el sábado para prepararnos para el miércoles".

Halagos para el rival. "También tenemos que estar preparados para el sábado porque el rival ya empieza a ser importante, aunque la categoría no es la misma pero tiene a jugadores de Segunda y nos va a dar mucha guerra. Mete muchos goles, gana con diferencia, tiene un juego de posesión, un buen campo. No podemos pensar que la categoría nos va a dar la clasificación".

Las bajas, que alguna sigue habiendo, no le preocupan en esta ocasión de manera especial. "Hemos llegado a tener hasta nueve bajas y siempre hemos sacado un once de garantías. Este año las hay. Nano está bien y José Mari está recuperado aunque con alguna molestia. Me gustaría que viajase pero tengo dudas. Jorge Pombo puede tener minutos".

En cuanto a las más que previsibles rotaciones, el técnico se muestra confiado. "Por nuestro tipo de trabajo y de juego, no somos un equipo que vaya a cambiar mucho de un día para otro. El equipo no debe variar mucho juegue quien juegue, tiene que manejarse más o menos de la misma manera".

A vueltas con el partido del pasado sábado en El Toralín. "En Ponferrada pensé en hacer un cambio en ataque, pero me quedaban dudas de si hacer ese cambio propiciaba perder el partido". Y también habla de la sobreexcitación de sus hombres en los últimos duelos. "Equivocaciones, excesos, influenciados por la posición en la que estamos, por muchas cosas. La expulsión del otro día (Quezada) es injusta, pero he hablado con los jugadores porque creo que hay cosas que no debemos hacer porque nos perjudican".

Preparados para lo que resta de competición liguera. "Cuando el equipo ha bajado ha sido porque el nivel del contrario ha subido, pero se está trabajando para que el equipo físicamente llegue bien. Creo que este equipo el problema lo puede tener de medio campo hacia detrás; si es bueno de medio campo hacia detrás, alcanzará sus objetivos. Puedes recibir pocos goles si te metes detrás, pero también de otras maneras".

Esperanzado en que se dé la talla. "En las segundas vueltas no hemos dado el mismo nivel, pero lo achaco sobre todo a que el equipo tiene un nivel y luego aparecen otros, con buenos jugadores, buenos fichajes, buenos presupuestos, y son mejores equipos. Aparte de que no hayamos dado la talla de la primera vuelta, también es un poco de todo eso. Hemos aprendido, pero eso no quiere decir nos sepamos la lección, que no nos vaya a pasar de nuevo. De todas formas, creo que somos mejor equipo".

En todo caso, cauto respecto a las posibilidades de dar el salto de categoría. "Me da la sensación de que va a haber cuatro o cinco equipos que van a llegar al final, a las últimas jornadas, con posibilidades de ascenso directo".