El entrenador del Cádiz compareció este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal ante los medios de comunicación en la habitual previa al partido de este viernes a partir de las 21:00 horas en el Anxo Carro ante el Lugo.

Con poco tiempo de preparación, como tantas veces, pero con más tranquilidad tras un triunfo importantísimo sobre el Almería (2-1). "Tal y como está la Liga, los partidos que quedan, la diferencia que hay y los resultados que se dan, hay partidos que parece que se suman más de tres puntos porque afrontas el siguiente sabiendo que tienes una red. Si eres capaz de ganar te acercas mucho y si no lo ganas sigues teniendo vida. Eso te da más tranquilidad y tener la mente y el espíritu más relajado, no nos ponemos tan nerviosos".

La ventaja sobre los rivales directos es una realidad que asume Álvaro Cervera. "Se van quemando etapas, estamos en una zona donde ya no miras los puntos que te quedan para estar arriba pero sí que tienes dos o tres partidos de ventaja sobre el tercero, que quedan 12, que ganando cinco al otro le obligas a ganar nueve… Son cosas liosas pero esa mirada está ya puesta arriba. Cuando se ganan este tipo de partidos es verdad que de reojo miro la clasificación”.

Ese liderato motiva un gran ambiente en la plantillla, como se ha observado esta semana. “La gente no convive con este grupo, hay altibajos, como es normal, pero la gran baza es el grupo. Este Cádiz no tiene regularidad en el juego, no es un equipo brillante, pero tiene un vestuario muy, muy bueno, y se nota. A mí me ha enseñado estar aquí que el juego importa pero suma mucho más el vestuario. Hay muchos gestos a diario, como el abrazo de los compañeros a Garrido el martes, que nos hacen ver que somos más que un equipo que juega once contra once, y eso nos mantiene arriba”.

Precisamente el centrocampista vasco es baja por una microrrotura de fibras, al igual que el central valenciano Fali, sancionado, a los que se une un tercero como ausencia segura. "Álvaro (Giménez) tampoco ha entrenado ni martes ni miércoles y no va a viajar".

Sobre los posibles sustitutos, ninguna pista. "Entre (Marcos) Mauro y Jean Pierre (Rhyner) saldrá un titular", afirma en relación a la defensa. En cuanto al doble pivote, más de lo mismo. "José Mari, Sergio (González), Yann (Bodiger) y Edu (Ramos). De ahí van a jugar dos, y de verdad que no lo tengo claro. Tengo que pensar mucho en mi equipo y en el contrario".

El técnico deja entrever su apuesta por las rotaciones. "El otro día me gustó porque ganamos, pero estamos en un momento en el que hay que utilizar a todos, incluso a gente que ha jugado menos porque está más descansada y tenemos que llegar al final con los que han jugado menos jugando y los que han jugado más, que lleguen al final más frescos. Puede haber cambios que llamen la atención".

Parece como si hubiese aprendido la lección de cursos anteriores. "Sí, los tiros van por ahí. Los Álex, José Mari, Garrido, Fali... tienen que llegar al final bien, y los que no están, también. Hay que llegar con 20 al final que pueda jugar cualquiera. Esa es mi intención".

Entre esos futbolistas que cuentan poco destaca el caso de Akapo. "Lleva mucho tiempo entrenando bien, el problema suyo es Carcelén. No tengo problema en que Iza me falte por tarjetas, pero me parece injusto quitarlo".

Respecto al rival de turno, el Lugo, advierte de su dificultad, como siempre. "Es diferente a lo que era antes, sus últimos resultados han sido buenos, los últimos los ha ganado, y me parece ahora más fiable. Vaya, como es Curro Torres como entrenador, salida de tres, juego por dentro… Peligroso para nosotros".

Se antoja un hecho indiscutible que los de abajo están dando quebraderos de cabeza a los de arriba. "No hay tanta diferencia, la hay en los errores que cometes. Cuando se evitan, los equipos se emparejan. Ésa ha sido una virtud nuestra durante años. Los equipos que se ven apurados limitan errores".

Por último, preguntado por la designación del colegiado catalán Ábalos Barrera, el que expulsó a Salvi en el Cádiz-Numancia (2-4) y no señaló penalti sobre Nano Mesa en el Cádiz-Málaga (0-1), prefiere no meterse en charcos. "Son cosas que están ahí, tengo mi opinión, creo que los hay muy buenos y otros que no, pero no lo suelo mirar. Pero es verdad que hay uno o dos que cuando me tocan me pongo a temblar".