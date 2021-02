Álex, palabra de capitán: "Nos hemos reforzado bien"

El centrocampista madrileño Álex Fernández atendió a los medios oficiales del Cádiz CF para hablar de diferentes temas de la actualidad del conjunto gaditano, además de repasar su etapa cadista desde que llegara a la Tacita de Plata en el verano de 2017. Todo ello con la visita a la Real Sociedad en el horizonte.

Para empezar, Álex ha hablado de lo más fresco, sus problemas físicos. "Ya en los últimos días y con ganas de volver con el equipo. Ha sido un pequeño bache, una pequeña rotura, pero estoy bien, la verdad que muy bien".

El madrileño se ha referido al nivel del equipo en la primera vuelta. "Le he visto bien, el equipo ha dado la cara en todo momento. Es una categoría muy complicada. Hemos tenido partidos muy buenos y partidos malos. Es lo que tiene la Primera División, que te enfrentas a los mejores y en cualquier partido puede pasar cualquier cosa. Estoy satisfecho con el trabajo grupal. En lo personal estoy bien, cada día aprendiendo, disfrutando de diferentes posiciones y con el objetivo claro de ayudar al equipo en todo lo que pueda.

Y para la segunda mitad de temporada, sabe de la dificultad pero se muestra optimista. "Veo bien al equipo para esta segunda vuelta que sabemos que va a ser complicada. Nos hemos reforzado bien. La gente que sigue aquí está muy mentalizada en lo que tiene que hacer. La idea del míster sigue siendo muy clara. Todos a una y seguro que irá bien".

La experiencia de volver a jugar en la élite del fútbol español le hace feliz. "Llevaba muchos años sin jugar en Primera, ha sido más complicado de lo que me hubiera gustado. He ido alternando diferentes posiciones en el campo y tienes que adaptarte rápido, dar lo máximo y ayudar al equipo como se pueda. Estoy satisfecho, he jugado mucho, he alternado buenos y malos partidos, pero siempre sabiendo que el bienestar del equipo va por delante del individual", ha explicado Álex Fernández.

"Más allá de ser capitán o no, es cuestión de tener liderazgo con los compañeros y la gente, identificarse con los valores de este club"

El ex madridista es uno de los pesos pesados del vestuario. "Más allá de ser capitán o no es tener liderazgo con los compañeros, el club, la gente, sentirte identificado con los valores del club y lo que quieres transmitir. Cuando me pongo el brazalete o los compañeros se arropan en ti, o la afición con sus muestras de cariño, siento una satisfacción tan grande que sabes que haces las cosas bien y va por buen camino".

Coincide con la mayoría al admitir lo que supone, sobre todo en el Cádiz CF, jugar con las gradas vacías. "La afición es el alma de este club. Su gente es la que caracteriza al Cádiz. Este virus nos está privando de disfrutar del fútbol al cien por cien, pero nosotros pensamos en salvar la categoría para estar en Primera con nuestra gente en Carranza".

El centrocampista no duda cuando se decanta por un momento de amarillo. "Me quedo con el ascenso. El año pasado fue un año buenísimo del equipo. El equipo transmitía mucho y conectaba con la afición, que creo que hacía tiempo que la gente no se sentía tan identificada con el Cádiz. Disfruté como un niño chico en cada partido, ir al campo era como cuando era niño con los amigos. Disfruté de una manera increíble".

Diferentes posiciones

No le da demasiadas vueltas a la variación de demarcaciones en las que viene actuando. "Me lo tomo de una manera positiva, lo importante es jugar. El año pasado en mi posición más natural hacía grandes cosas, pero este año lo que prima es lo colectivo. Si tengo que jugar en banda para ayudar al equipo lo haré encantado. También me abre puertas, que en el fútbol es bueno", ha aseverado.

La campaña le ha permitido cruzarse en el terreno de juego con su hermano, Nacho, futbolista del Real Madrid. "Profesionalmente es lo más porque es mi ídolo desde que nací. Le tengo en un pedestal. Cuando nos enfrentamos en Valdebebas fue especial porque había veces que no sabía diferenciar si estaba jugando un partido de fútbol. Hicimos un gran partido, ganamos y va a quedar para mi recuerdo para siempre".

La celebración de sus goles no es algo nuevo. Un arquero que viene de lejos. "Llevo ya varios años haciéndolo, unos seis o siete. Empecé a hacerlo en Inglaterra y va para mi mujer. Somos muy cinéfilos, nos gusta las películas de guerra y tenemos unas bromas con las flechas. Le dije que a partir de ese momento le dedicaría los goles con una flecha y ahora me toca tirar dos desde que tengo al pequeño. Qué vengan muchas flechas más".

Álex fija la mente en la permanencia. No hay otro discurso posible. "El objetivo es claro: hay que mantenernos. Va a ser difícil. Es verdad que hemos conseguido un buen colchón de cara a la segunda vuelta. Creo que el equipo está muy preparado. La permanencia va a ser darle vida al club, a la gente de Cádiz, a los cadistas. Necesitamos ver un Carranza en LaLiga Santander, luchamos para eso. Este maldito virus nos ha separado, pero estoy seguro de que haremos las cosas bien para estar todos juntos en casa".

Y, para acabar, recuerda que el domingo aguarda la Real Sociedad. "Va a ser muy difícil, muy complicado. Un buen equipo, un buen entrenador, juegan muy bien al fútbol y están haciendo las cosas muy bien. Va a ser súper complicado, como todos los partidos en Primera. Iremos con nuestras armas para hacerles daño y con la mentalidad de ir a por los tres puntos".