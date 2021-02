Ledesma: "Me decidí por el arco porque con los pies no me daba para más"

Conan Ledesma ha atendido a LaLiga en una entrevista en la que profundiza en su etapa como jugador del Cádiz CF, equipo en el que recaló el pasado verano procedente de su argentina natal. Es titular en la primera aventura lejos de su país, donde David Gil es su competidor entre palos y el canterano Juan Flere se une al trabajo semanal aunque habitualmente juega con el filial.

"Desde chiquito me gustó siempre el arco. La verdad que no le tenía miedo y jugaba con mi hermano, que es siete años mayor que yo, y me di cuenta que no le tenía miedo a la pelota y me decidí por el arco porque, aparte de todo, con los pies no me daba para más. Amo ser arquero y digo que el arquero nace para ser arquero", afirma el cancerbero del conjunto amarillo.

Ledesma admite en sus palabras que los primeros tiempos en el Cádiz CF llegaron cargados de crudeza. "El tercer día que llego me dicen que tengo Covid. Y eso es duro porque llego a un país nuevo y estuve 17 días en la habitación de un hotel; es verdad que tenía toda las comodidades, pero me encontraba solo y estaba lejos de mi familia. Se hizo un poco difícil", recuerda.

El portero argentino está disfrutando su etapa en Europa, en las filas de un recién ascendido a Primera División, y saca una lectura favorable de lo que le está tocando vivir. "Aquí en Cádiz hay mucha risa y compañerismo. Una historia muy bonita, un vestuario unido. Pero a la hora de trabajar se trabaja fuerte. Es lo más importante porque se sabe cuando se puede bromear y cuando hay que trabajar serio para prepararnos. Se sabe diferenciar cuando se puede bromear y cuando no", añadiendo sobre el objetivo del Cádiz CF que "vamos por buen camino y no nos podemos desviar de nuestra camino". "El objetivo es sostener la categoría y, a partir de ahí, todo lo que venga es para alegría del club".

Jeremías Conan Ledesma, que está a punto de cumplir 28 años, procede del Club Atlético Rosario Central, donde jugó con el primer equipo durante tres temporadas, acumulando 109 encuentros. En el último trimestre del pasado año, justo con su estreno en Europa, recibió la llamada de la selección argentina como consecuencia de la lesión de Juan Musso. Lionel Scaloni, el seleccionador, lo citó para las citas contra Bolivia y Ecuador, valederas como eliminatorias para el próximo Mundial.