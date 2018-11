Pilar del proyecto y clave de su decisión

Álex Fernández ofreció este martes junto al director deportivo del club, Óscar Arias, la rueda de prensa posterior al anuncio oficial de su renovación como cadista hasta 2022, una ampliación de contrato que en realidad se hizo pública la pasada semana.

De hecho, el propio jugador apareció en un spot en el que habló sobre el asunto. “Fue idea del club y lo vimos con buenos ojos;creo que ha caído bien a la afición, aunque lo más importante de todo era la renovación”.

El madrileño aprovechó la convocatoria en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza para alabar la figura del entrenador, clave en su decisión. “Álvaro Cervera es un pilar fundamental en esta plantilla, lo que está haciendo es fundamental y con él hablaba mucho sobre la renovación. No pudo sino agradecer el esfuerzo al club, al presidente (Manuel Vizcaíno), a Óscar, que me ha transmitido las cosas muy bien. Con Óscar ha sido todo muy sencillo, nos hemos entendido desde el primer día. Repito que sólo tengo plabras de agradecimiento para él y el presidente porque me lo han puesto muy fácil”.

Aunque las negociaciones se han prolongado durante meses, el medio dejó claro que no hubo ningún problema. “Lo he dicho muchas veces. Soy feliz aquí. Las dos partes queríamos y era cuestión de tiempo. Desde el primer día me he involucrado en la ciudad, en el equipo, he encontrado mi sitio y quiero que se recuerde mi nombre aquí”.

Así y todo, el acuerdo llevó su tiempo. “No era cuestión de un día. Sabíamos lo que queríamos, en verano empezamos a trabajar el tema, con Juan Carlos, luego hubo un cambio al llegar Óscar y desde el primer momento me transmitió el proyecto, en el que yo iba a ser importante, y nos lo hemos tomado con calma pero al final se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para todos”.

Pese a que hoy en día resulta difícil entender que un futbolista renuncie a cambiar de aires para ganar más dinero, Álex lo tiene claro. “Lo dije hace un mes en rueda de prensa. Quien pensara que estaba aquí por un tema económico estaba equivocado. Me llegaron ofertas fuertes pero en ningún momento he querido salir. Lo importante no era ganar algo más o algo menos sino ser parte de un proyecto ambicioso. Las cosas están saliendo bien y estoy ilusionado, de lo contrario no habría renovado. El club está creciendo y quiero ser parte”.

Pero, ¿parte de qué? ¿Cuál es el sueño de Álex Fernández en el Cádiz? “Poco a poco tenemos que escalar pero al final hay que estar en Primera. Por la afición, por el equipo, por historia”.

Firmar hasta 2022 supone comprometer sus mejores años con el Cádiz. “Estoy en el mejor momento de mi carrera profesional, también personal, y encantado de vincularme en un proyecto de larga duración. Venía de no encontrar mi sitio y aquí la felicidad es absoluta y me están dejando ser todo lo que soy, explotar todo el fútbol que llevo. Quiero hacer historia en el Cádiz”.

En lo deportivo, la dinámica positiva ha dado alas al equipo. Pero los jugadores tienen los pies en el suelo. “Hay que cerrar los 50 puntos cuanto antes. La Liga es muy complicada, estamos cerca de lo que queremos pero primero hay que alcanzar ese objetivo y luego ya veremos”.

Un futuro en amarillo y azul y, quién sabe, hasta de directivo algún día. “Quiero hacer historia en el césped y luego, si puedo, estaría encantado de seguir vinculado al Cádiz. Es mi casa, siempre lo diré. Nunca me había sentido así desde que salí del Real Madrid”.