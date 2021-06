Alejo: "Hubo muchas trabas al principio"

Iván Alejo habló al terminar la temporada del Cádiz CF que ha finalizado recientemente y tras certificar la permanencia un año más en la máxima categoría del fútbol nacional. Lo hizo desde la alegría por el enorme logro y con cierta carencia por haber necesitado más en lo personal.

Iván Alejo comenzó su balance del pasado curso destacando que “ha sido un año muy positivo. Conseguir la permanencia a falta de tres jornadas es un mérito de un valor incalculable por la dificultad que tiene la Primera División”, declaraba antes de agregar que “hay que valorar que ha sido sin público. Solo hay palabras de elogio para el equipo y para la gente que nos ha estado apoyando”.

Se refirió a dos momentos del equipo dentro del curso liguero dividiéndolo entre el mejor y el peor. "Me quedo con ese momento en el que conseguimos la permanencia en Granada, fue un día de alegría, y el peor momento diría que fue la mala racha en la segunda vuelta. Le dimos la vuelta a la situación y conseguimos seguir en LaLiga Santander".

Sin embargo, cuando recordaba su papel dentro del equipo, las conclusiones resultaban menos favorables. "Igual no he jugado lo que todo jugador desea jugar, pero en los últimos partidos he tenido la oportunidad de jugar". En la misma línea añadió que "estoy satisfecho por mi final de temporada. He intentado aportar siempre. Para mí es una temporada muy positiva".

Mira al futuro más inmediato, el próximo curso, teniendo claro cuál debe ser la aspiración. "El objetivo no es otro que la permanencia. Los equipos tendrán más poder económico. Suben grandes equipos. Tiene mucho mérito lo que hemos hecho. En lo personal intentaré seguir aportando mi trabajo".

Hay un momento del último año que ilusionó de forma especial al extremo del Cádiz CF. "Me quedo especialmente con el partido de Valladolid porque puntuamos y alejamos al Valladolid. Fue especial porque llevaba tiempo sin jugar y la satisfacción de que después de un año duro he seguido trabajando hasta tener mi oportunidad, y que la gente me felicitara después fue especial", recordaba Iván Alejo. "Era la satisfacción de la recompensa. Me quedo con eso”.

Para acabar, al futbolista del Cádiz CF le cuesta quedarse con una palabra que englobe el año del equipo. "Habría muchas, pero sobre todo superación. Hubo muchas trabas a principio de temporada, éramos muchos en plantilla, todo se veía negro cuando perdimos ante Osasuna y hemos demostrado, tanto a la gente como a nosotros mismos, que no somos tan malos como nos pintaron. Si estamos en Primera es porque el equipo lo merece y hay gente de Primera en el vestuario".