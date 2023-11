Aguirre: "El equipo lo intento y no obtuvo premio"

Javier Aguirre estaba serio en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo contra el Cádiz CF, que sigue dejando a él y al Mallorca en una situación compleja a efectos clasificatorios.

Valoración de la igualada tras saber lo que había dicho Sergio González. "Yo respeto mucho a Sergio pero él tendrá su punto de vista. Yo tengo la sensación de que pudimos haber ganado el partido. Hicimos todo lo que estaba por hacer y no entró la pelota. El equipo lo intentó y no obtuvo premio. Solo nos queda seguir en ello y buscar la victoria en el próximo partido".

Mensaje de optimismo a pesar de la mala dinámica de os bermellones, que no son capaces de ganar y siguen en la zona más caliente de la tabla. "Cada semana me motivo porque cada semana hace algo mejor. Hoy vimos al mejor Larin y Darder va cada vez mejor. La falta del gol es bastante discutible y además la barrera estaba a once o doce metros; y es un cúmulo de circunstancias que nos impide ganar partidos, pero el equipo está compitiendo".

Sensaciones con el poco fútbol en Son Moix. "Hay tensión y eso provoca que cueste pensar con claridad. Los jugadores lo ponen todo para que salgan las cosas, pero en el césped hay que controlar el momento y que tienes enfrente a un equipo en una situación similar".