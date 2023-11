Sergio González: "Utilizamos nuestras armas como ellos usan las suyas"

Rueda de prensa de Sergio González después del empate del Cádiz CF en Mallorca (1-1). El entrenador del conjunto amarillo destaca que no se podía perder bajo ningún concepto.

Valoración. "Ha sido una batalla con dos equipos muy necesitados y con un momento no fluido en su juego. Es verdad que ellos tenían la fortaleza de jugar en casa y nosotros fuera y eso para ellos era un punto a favor. Creo que hemos empezado bien el partido y nos hemos adelantado en una acción muy buena de Rubén Alcaraz, en una falta muy buena. En la primera parte nos hemos tirado atrás pero no estaban creando situaciones de gol. El único error no forzado, un desajuste en banda izquierda hace que nuestro central vaya. Ha sido el único error y nos ha castigado. En la segunda parte -continuaba- no ha pasado nada, los dos equipos hemos estado peleando muy bien con nuestras armas, contrarrestando y con más corazón y alma que fútbol. El empate hace justicia a lo que se ha visto por lo emocional, la tensión y por el fútbol que ha sido un poco rácano".

Juego reservón, según el Mallorca. "Todo es lícito, siempre respetamos al rival y utilizamos nuestras armas como ellos usan las suyas. Ha sido un partido malo, de poco fútbol, y la sensación era irnos al descanso con ese cero a uno para saber qué hubiera pasado; ese gol en el límite del descanso nos ha obligado a recomponer. Luego con los cambios no ha pasado nada y no hemos tenido fútbol. El empate es justo a tenor de lo que ha pasado en el campo".

Cádiz CF por encima y viene el celta. "Teníamos claro que hoy aquí no podíamos perder, la premisa siempre es ganar pero teníamos claro que no se podía perder. Ellos jugaban en casa y es una baza importante, y veníamos de una mala racha. Hay partidos que hemos jugado mejor que hoy y no hemo sumado puntos. La tensión era grande dentro y fuera del campo, ha sido una batalla terrible".

Piques banquillos. "Al final hay mucha tensión y ellos utilizaban sus armas y nosotros las nuestras. Los dos sabemos que hay tanto en juego que con fútbol se puede sacar y hay que usar otras cosas, artimañas y eso. Pero forma parte del fútbol y se queda en el campo. Este tipo de partidos te ayuda a crecer en todos los sentidos aunque no sea bueno en lo futbolístico".