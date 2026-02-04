Vuelven las obras en la Casa del Almirante, que será un hotel de referencia para Cádiz

La obra de transformación de la histórica Casa del Almirante, en Cádiz, en un hotel de 4 estrellas ha sufrido innumerables parones desde que se planteó por primera vez el proyecto, hace ya 20 años. El último se produjo hace unos meses, por divergencias entre la empresa encargada de la misma y la promotora, la cadena Hotusa. Ahora, por fin, se anuncia la reactivación de los trabajos.

La previsión es que estos se reanuden tras las fiestas de Carnaval, que tiene en el barrio del Pópulo, donde se ubica el edificio, uno de sus epicentros. Ahora se está en el proceso de selección de la empresa que va a encargarse de reanudar las obras.

La cadena Hotusa se hizo cargo de este proyecto en 2017, en pleno proceso de expansión de la firma en Cádiz, con el hotel Áurea en Sagasta entre otros. Antes, un promotor sevillano había adquirido el inmueble en 2006 para transformarlo en el que iba a ser el primer hotel de 5 estrellas de la ciudad. Las obras se iniciaron pero acabaron abandonadas por problemas de financiación.

Una vez se reanuden los trabajos, la previsión es que estos se alarguen entre 12 y 14 meses, por lo que la obra del nuevo hotel podría estar terminada en el primer semestre de 2027. Después serán necesarios al menos otros dos meses para completar la puesta en marcha del equipamiento en cuanto a mobiliario y otras instalaciones.

Hasta ahora se han ejecutado obras de demolición y consolidación del edificio, por lo que lo que queda por realizar es un trabajo aún extenso.

Un edificio Bien de Interés Cultural

Extenso y complicado, ya que se actúa sobre un edificio que tiene la calificación de Bien de Interés Cultural, por lo que se es extremadamente cuidadoso en su rehabilitación y transformación. El proyecto está en manos del estudio de arquitecto gaditano PXQ, al frente del cual están Ernesto Fernández Pujol, Luis Pizarro y Fabián Cruz.

En una zona arqueológica de gran valor como es todo el barrio del Pópulo, ya se han recuperado algunas tinajas y se trabajará también en la restauración del escudo de la familia fundadora de la casa palacio. Las columnas exteriores e interiores también se han protegido para no dañarse durante las obras.

Junto a las 25 habitaciones que se van a abrir en el futuro hotel, el centro contará también con una piscina cubierta y un gimnasio.

La cada vez más cercana apertura de este hotel en este edificio tan emblemático para Cádiz, construido en 1685 por el almirante Diego Barrios, va a suponer un importe impulso para el barrio de El Pópulo y, sin duda, completará la transformación del mismo iniciada hace años con el Plan Urban.

El hotel se levantará a un suspiro del Teatro Romano de Cádiz, un enclave histórico y cultural que cada año atrae a más de 100.000 visitantes y que se encuentra en proceso de ampliación de la zona visitable del mismo; a la vez está a un paso de las dos catedrales de la ciudad, del Museo Catedralicio y del enclave arqueológico de Entrecatedrales. Y de igual forma, a escasa distancia de plazas esenciales en la trama urbana, como San Juan de Dios y Catedral. El Pópulo ha afianzado también su papel de barrio con una cuidada hostelería.

Junto a todo ello, tras el avance que el Plan Urban y el de Rehabilitación de 1999 supuso en la eliminación de la infravivienda, actualmente hay varias promociones de vivienda de renta libre que permitirán la entrada en el barrio de nuevas familias, una vez parada la expansión de las viviendas de uso turístico.

Junto al hotel en la Casa del Almirante, avanzan a muy buen ritmo los hoteles que se construyen en la Alameda (el primero de 5 estrellas de la ciudad) y en el estadio Nueva Mirandilla, mientras hay varios en lista de espera.