En Estados Unidos durante los meses de confinamiento oor el coronavirus las llamadas por avistamientos de ovnis aumentaron en un 51% respecto a los del mismo periodo de tiempo en 2019. ¿Puede que todo esté relacionado con que las personas estén ahora más aburridas y hayan dedicado más tiempo al día a mirar al cielo?

El tema se presta a decenas de interpretaciones pero es una cuestión que siempre conviene abordar con el máximo respeto a los dos extremos: al de las personas que creen a pies juntillas que no estamos solos en este universo y que de manera periódica recibimos visitas de nuestros vecinos estelares o bien, al otro lado, los que se cierran en banda y creen que todo avistamiento puede ser explicado mediante la razón

En medio de esos dos extremos hay personas que saben abordar estas cuestiones con la medida exacta de escepticismo y con la dosis de razón suficiente para dejar algún resquicio a la duda, sin aplastar de manera brutal a todos los que miran al cielo cada noche en busca de luces extrañas.

Las cifras avalan que el número de avistamientos de ovnis en Estados Unidos aumentaron en un 51% respecto a los del mismo periodo de tiempo en 2019 y de los 5.000 avistamientos que se registraron a lo largo de 2020, un 20% se dieron durante el mes de abril, precisamente cuando medio mundo se hallaba confinado en sus hogares.

El confinamiento por la pandemia del coronavirus trajo consigo un aumento de casos de presuntos avistamientos de ovnis

Expertos consultados por este periódico confirman que el fenómeno de los avistamientos de ovnis se dan por oleadas y que ahora podríamos estar viviendo, coincidiendo con la pandemia del coronavirus una de estas oleadas. Es así hasta tal extremo que ha trascendido que los japoneses, por ejemplo, llevan desde hace un año preparándose para el día en el que los extraterrestres hagan acto de presencia en la Tierra, y lo primero que quieren aprender los japoneses es saber cómo reaccionar ante este tipo de presencias alienígenas.

Ante esta inquietud, a finales de 2020, el Ministerio de Defensa del país nipón anunció estar desarrollando un protocolo que guíe la actuación de las fuerzas armadas ante un hipotético encuentro con objetos voladores no identificados.

De ahí que las personas consultadas por este medio han confirmado dos cosas, que estamos inmersos en una de esas oleadas de pasión por el ovni y, en segundo lugar, que la pandemia algo tendrá que ver en esta situación y en esta nueva preocupación.

Después de que la humanidad ha podido comprobar que ya casi nada puede resultar imposible y que lo mismo podemos tener un ataque de abejas asesinas o bien sufrir una avalancha de mateoritos que pudieran acabar con nuestro planeta, los humanos hemos abierto nuestras mentes y ya casi no nos podemos atrever a desechar ninguna situación por muy increíble que pudiera resultar hasta este 2020.

Este medio ha contactado con Pepe Moreno Lacalle, que fuera presidente hace ya unos años de la conocidísima Agrupación Parapsicológica de Puerto Real. Es posible un de los pocos gaditanos que se encuentra en un lisfato oficial internacional de ufólogos o amantes de la parapsicología y, más concretamente, del fenómeno ovni.

Sobre la medida tomada por el Gobierno japonés coincide en el tiempo con el procedimiento abierto por la administración estadounidense y de sus servicios de inteligencia de desclasificar informes ovni en los que salen a relucir fenómenos acaecidos en la provincia de Cádiz.

"Hay veces que nos llevamos tres y cuatro años sin avistamientos, pero es cierto que últimamente han trascendido algunos contactos que siguen demostrando que la verdad está más cerca de los que sí creen en el fenómeno ovni que de los que prefieren pensar que estamos solos en este universo", comenta Moreno Lacalle, que insiste en que "es difícil creer que estamos solos, al menos según mi pensamiento, y tras los últimos avistamientos hay ahora más razones y evidencias de que estamos siendo visitados por ovnis".

Pepe Moreno prefiere dejar pasar a la juventud, pero no encuentra en ella muchas ganas de recoger la antorcha que, durante tantos años, ha enarbolado él y muchos de sus compañeros y seguidores a través de la agrupación puertorrealeña. Cierto es que para retomar hechos concretos, Pepe Moreno se tiene que remontar a unas famosas fotos hechas por el mítico fotógrafo gaditano de Diario de Cádiz Manuel Bernet hace ya 30 años. En esas imágenes, se observan unas extrañas luces a la altura del Campo del Sur de Cádiz.

Otro caso al que hace alusión Moreno Lacalle es uno acaecido en Zahara, en el que, al parecer, quedaron registrados como fieles testigos del avistamiento el entonces alcalde de la localidad y "el director de una sucursal bancaria", relata el entrevistado.

Este puertorrealeño de 77 años de edad no deja de reconocer que la oleada de avistamientos se vio diluida porque "a la gente le empezó a dar vergüenza de contar en público sus experiencias. No es la primera vez que, después de dar una charla en algún lugar se me acerca alguien contándome alguna vivencia personal que, hasta ese momento, han preferido dejar en la esfera más íntima por miedo a que te tachen de loco".

Moreno Lacalle mantuvo viva la Agrupación Parapsicológica de Puerto Real durante muchísimos años, pero la falta de una sede fija y la ausencia de ayudas municipales para el mantenimiento de esta asociación, unida a que cada vez era menor el número de casos dio al traste con esta asociación. "Hay gente joven en Puerto Real que recientemente me han mostrado su intención de hacer resucitar la agrupación, pero les falta ese tirón que es necesario para mantener algo así. Ojalá", termina diciendo José Moreno Lacalle, recordando que este grupo joven lo encontró en Facebook bajo el nombre de "Cazafantasmas", o al menos así creía recordar este afamado ufólogo gaditano.

"Tengo en casa documentación más que suficiente para demostrar que no estamos solos", comenta Pepe Moreno, que no quiere terminar la conversación sin dejar de mencionar uno de los casos que marcó un antes y un después en la historia del fenómeno ovni. Fue el caso ocurrido en Laredo, en Texas, en el que allá por 1948, tras un presunto accidente de un ovni, las autoridades militares USA "acudieron al sitio donde cayó la nave, hallaron al piloto que no parecía humano, de cabeza grande, ojos muy grandes, un agujero en lugar de boca y dos agujeros en lugar de nariz y las manos como pinzas", según un relato localizado en Facebook referente al caso destacado por el gaditano Pepe Moreno Lacalle.

El testimonio del escritor y director de cine José Manuel Serrano Cueto, autor del libro Cádiz Oculto y gerente propietario del museo Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto sirve también como punto de inflexión en todas estas teorías.

"Me gusta hablar del fenómeno ovni pero me reconozco escéptico. Creo que esto de los ovnis viene por oleadas de popularidad y cada cierto tiempo se habla de ello. Ahora nos encontramos en uno de esos momentos".

Es por ello que la acción emprendida por el gobierno nipón le parece "una exageración brutal", pero "es también cierto que se están desclasificando muchos documentos que hasta ahora estaban escondidos y circulaban a nivel interno en el seno de las administraciones. Y todo eso unido a que llevamos año y pico con ganas de otras noticias y con ganas de pensar en otra cosa que no sea en la pandemia". Serrano Cueto reconoce que las épocas de crisis siempre han servido para dar pábulo a este tipo de asuntos: "No me puedo creer que el Gobierno japonés esté preparando ni a la población ni a los militares para una invasión alienígena".

José Manuel Serrano Cueto "Detrás del 99% de los casos de avistamientos ovni registrados hay una historia falsa"

El director y escritor gaditano afirma de manera tajante que detrás del 99% de los casos de avistamientos ovni registrados hay una historia falsa y "son historias que se pueden demostrar con la razón en la mano que no son reales. Siempre cabe un por qué, o, al menos, casi siempre".

Serrano Cueto, que cuenta en Cádiz con un atractivo museo del Cadiz Oculto preriere mostrarse crítico ante estos asuntos. "Allí en el museo siempre cuento las historias, las leyendas y los misterios pero siempre intento poner por delante la razón, y si el caso se demuestra que acabó en fraude también lo cuento para que el público sea el que tome sus conclusiones". "Otras leyendas afincadas ya en el tiempo sí quedan ancladas rodeadas por un halo de misterio ante la imposibilidad de demostrar ni su veracidad ni su falsedad".

Respecto al fenómenos ovni, a pesar de todo, a Serrano Cueto le parecería "muy presuntuoso pensar que vivimos solos en el universo. Creo que sí debe haber vida, no sé si inteligente, pero sí pienso que algo tiene que haber. Ahora ya, de ahí a que nos visiten o nos invadan va un trecho y eso sí que no me lo creo".

Serrano Cueto termina con un golpe de escepticismo indicando que "qué casualidad que antes muchos decían haber tenido avistamientos y sólo ponían sobre la mesa sus testimonios, y, ahora, que el más arrinconado de los seres humanos cuenta con un móvil con cámara, nadie o casi nadie logra tener una foto fiable de cualquier de esas visiones". "Muchos avistamientos eran sólo errores de percepción. No digo que mintieran ni que mientan a día de hoy sino que creen que lo visto es lo que quieren pensar que es, pero finalmente no lo es".