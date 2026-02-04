El temporal marítimo asociado a la borrasca Leonardo está dejando escenas poco vistas en la ciudad, como es las piedras de la playa esparcidas por el Paseo Marítimo a la altura de la calle Brasil. Además de esto, se pueden contemplar otros desperfectos como bidones de basura volcados, partes de la pasarela peatonal junto a los muretes que separan el paseo de la playa a lo que se suman los daños de los chiringuitos de la zona.