Las piedras de la playa llegan hasta el Paseo Marítimo de Cádiz
El oleaje de la borrasca Leonardo también movido de su lugar las pasarelas peatonales de la playa, que han ido a parar al murete que separa el paseo de la arena
El temporal marítimo asociado a la borrasca Leonardo está dejando escenas poco vistas en la ciudad, como es las piedras de la playa esparcidas por el Paseo Marítimo a la altura de la calle Brasil. Además de esto, se pueden contemplar otros desperfectos como bidones de basura volcados, partes de la pasarela peatonal junto a los muretes que separan el paseo de la playa a lo que se suman los daños de los chiringuitos de la zona.