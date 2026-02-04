Uno de los chiringuitos del Grupo Potito en Cádiz ha sido alcanzado por la pleamar en esta tarde del miércoles 4 de febrero. El establecimiento que sufre graves daños estructurales está soportando un nuevo alcance de la marea, al igual que ya le ocurriera en la pasada madrugada. Trabajadores trabajan en la zona intentando paliar los efectos de que el mar ya haya rebasado los terrenos que ocupa el chiringuito. Una de las amenazas es que la fuerza del mar pueda llevarse parte de la estructura.