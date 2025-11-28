La Navidad 2025 arrancará en Cádiz este viernes 28 de noviembre a partir de las 19:00 horas y lo hará, como viene siendo tradicional, con el encendido del alumbrado especial colocado en la ciudad para decorar las fiestas. Onda Cádiz TV ofrece la señala en directo para poder disfrutar el acto central de inauguración con el que la ciudad saludará a las fiestas. Desde ese momento y hasta el próximo 5 de enero ya de 2026 Cádiz se podrá vivir desde la calle, con una programación muy pensada para los más pequeños, verdaderos reyes en esta etapa tan mágica del año. El inicio lo marcará la bailaora María Moreno, que será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas en la ciudad.