La borrasca Leonardo y el fuerte temporal marítimo asociado, está causando estragos no sólo en la Sierra de Grazalema y en parte del Campo de Gibraltar. El resto de la provincia se encuentra en aviso naranja por la lluvia pero también por la fuerza del viento, con una fuerza 8 en alta mar y mar combinado de oeste a suroeste con olas de entre 5 y 6 metros. Esta complicada situación está afectando a los chiringuitos de la playa de la capital, como El Potito, que muestra graves desperfectos ante el empuje de la marea. Los pilares sobre los que se asienta han quedado ya al descubierto al retirarse la arena en la que se hundían, mientras que el suelo del establecimiento está hundido en algunas zonas.