Los vendedores del Piojito de Cádiz llevan a Bruselas su miedo a desaparecer

Los comerciantes del Piojito de Cádiz han conseguir llevar a Bruselas sus problemas y su preocupación por el lento proceso de desaparición que están viviendo los mercadillos ambulantes, no sólo el de Cádiz, sino todos los de Andalucía que están viviendo un momento delicado. Y ante la pasividad de las distintas administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales a las que han acudido en los últimos meses ante sus reivindicaciones y sus peticiones de ayuda para conseguir la supervivencia de un sector que ellos consideran vital para la dinamización, el ocio y el turismo de ciudades como Cádiz. De hecho, el síntoma principal que llevan detectando es el hecho de que cada vez hay menos puestos y son menos los vendedores que pueden superar los obstáculos con los que se encuentran para llevar a cabo su actividad, una ocupación que consideran que cuenta con el apoyo unánime de la ciudadanía, sobre todo en localidades y pueblos pequeños en los que el comercio brilla ya casi por su ausencia. Afirman que la venta online sigue siendo uno de sus grandes enemigos y tratan de alzar sus voces para conseguir que a medio y a largo plazo todo este proceso no acabe con la desaparición, no sólo del Piojito de Cádiz, sino también del resto de mercadillos ambulantes que animan y mueven la economía de muchas localidades. Así los comerciantes del Piojito de Cádiz llegaron hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo gracias a la mediación de la Asociación de Comerciantes Ambulantes del Bajo Guadalquivir que decidió elevar a este organismo supranacional una serie de propuestas de soluciones para potenciar al sector, que "sufre un paulatino declive", según indicó a este Diario José Ángel Cordero, portavoz de este colectivo. La petición formulada por la Asociación de Comerciantes Ambulantes del Bajo Guadalquivir fue aceptada para ser discutida por el Parlamento Europeo en su Comisión de Peticiones, al objeto de abordar la problemática que padece el sector del comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y más en particular en Cádiz capital, pero que puede ser similar en cualquier parte del territorio nacional. La voz de José Ángel Cordero Leal fue la que abrió el turno de intervenciones y fue la persona que rompió el hielo, de manera que podría ser ésta la primera vez que la voz de los comerciantes ambulantes gaditanos y andaluces crucen los Pirineos y alcancen el epicentro de la política comunitaria. Cordero intervino en la Comisión para solicitar medidas de apoyo que contribuyan al resurgir de un sector que en los últimos años "viene atravesando una compleja y difícil situación que está provocando su desaparición paulatina". Según expuso ante los políticos europeos, según los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2017 a 2020, el sector ha sufrido una pérdida de volumen de negocio de un 48%. Con José Ángel Cordero acudió el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, que quiso acompañarlo hasta el Parlamento Europeo para darle voz a las cientos de familias que se dedican profesionalmente al comercio ambulante, así como a las personas consumidoras que, en el cazo de Cádiz lunes tras lunes, realizan en el Piojito sus compras. Allí, en sus intervenciones, desde este colectivo se hizo especial hincapié en el sector del comercio ambulante en Andalucía es un sector económico muy importante y estratégico que genera empleo y riqueza, y es crucial en las políticas para la fijación de la población al territorio en el ámbito rural. Por ello los representantes de comercios ambulantes como el Piojito defendieron que "es fundamental que se establezcan líneas de apoyo concretas para un ámbito económico con unas características muy específicas". La Asociación de Comerciantes del Bajo Guadalquivir planteó la necesidad de poner en marcha cuatro líneas de ayudas, orientadas a garantizar la viabilidad del sector. Por un lado, una línea de subvenciones para la renovación de la flota móvil mediante la adquisición de vehículos eléctricos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, así como una subvención de espacios web de mercadillos y escaparates virtuales con gestión dual. Con esta medida se persigue posicionar los comercios en el entorno digital dándoles visibilidad en las redes sociales y aumentando las posibilidades de generar nueva clientela. Por otra parte, el sector reclama una subvención de la cuota de autónomo, al igual que existe una subvención del 50 por ciento para la cuota de autónomo de las Cooperativas de Trabajo Asociado. Por el mismo carácter social, argumenta el sector, "se justifica la aplicación de esta bonificación que se aplica a personas comerciantes ambulantes a título individual". Por último, demandaron que se beneficie desde Europa a los ayuntamientos que apliquen una tasa sostenible, acorde a las circunstancias económicas del momento, tal como contempla la legislación estatal en materia de tasas.

En este último punto, en el referido a las tasas municipales que están obligados a pagar los comerciantes del Piojito, José Ángel Cordero hizo especial hincapié ya que afirma que su carestía está convirtiéndose en uno de los motivos que están llevando a estos comerciantes del Piojito a quedarse en sus casas y "dejar de perder dinero".

Cordero recuerda que optaron por alzar su voz en Bruselas después de que ayuntamientos, diputaciones, Junta y Gobierno central están siempre más preocupados por las grandes superficies y por las grades cadenas o incluso a la propia patronal del comercio electrónico "dejando siempre de lado al colectivo de comerciantes ambulantes".

Afirma Cordero que en multitud de ocasiones se quedan sin subvenciones porque la legislación y el sistema de ayudas no se adapta a la realidad que viven a día de hoy los comercios ambulantes, llegándose incluso a tener que devolverse muchas ayudas por problemas de forma.

A llorar, a Bruselas

"Esto nos ha llevado a Bruselas a llorar". Alli, según Jósé Ángel Cordero han detectado una muy buena respuesta y una "aceptación unánime a sus propuestas".

En el caso concreto de Cádiz, Cordero se ha mostrado especialmente preocupado por el descenso en el número de puestos que se colocan lunes tras lunes en la barriada de La Paz, "sobre todo porque se ha detectado que se ha venido abajo la rentabilidad de nuestros negocios".

Vuelven desde este colectivo a mantener que parece que las distintas administraciones no quieren que sus ciudades tengan un comercio ambulante y "si es así, van por buen camino porque no vemos ningún tipo de medida que demuestre lo contrario".

Y eso que este portavoz de las Asociación de Comerciantes del Bajo Guadalquivir no deja de reconocer que en Cádiz están viviendo un momento dulce con el nuevo Ayuntamiento y que, en su momento, se llegó a conseguir que les dejaran poner el Piojito los lunes festivos. "Pero nada más hay que ver que cerraron el puente por obras y lo primero que decidieron fue suspender el Piojito. Por suerte quedó demostrado que era posible su supervivencia dándole una pensada al asunto". Pero siguen con la mosca detrás de la ojera y siguen manteniendo los ambulantes que "se nota que nos quieren pero, a la primera de cambio, nos empujan al abismo".

"Si nos quieren nos tiene que mimar. si no, todo esto ira decayendo y cuando un lunes la ciudadanía vea que ya no hay Pioiito será cuando nos echen de menos". Defienden que no hay que dejar que esto se convierta en un Amsterdam donde uno va a allí y se encuentra con las calles desérticas porque ya "la gente no sale a la calle a comprar y lo hacen todo por internet, trabajan ya desde sus casa, nadie sale a la calle...".

Así mismo, los comerciantes del Piojito destacan el respaldo que le demuestra la ciudadanía lunes tras lunes, "pero si nos sale cada vez más caro levantar nuestro puesto y todo esto nos hace ser menos competitivos y peor con la competencia que significa internet".

Muerte lenta y silenciosa

"No quiero tener una visión catastrofista pero veo que el pequeño microclima que se está creando entre los políticos van orientados a buscar quitarnos de la calle, pero lucharemos porque las normas están pensadas para una muerte lenta y silenciosa", según José Ángel Cordero.

Este portavoz de los comerciantes del Piojito afirma que cuentan con el apoyo de la ciudadanía, algo que queda demostrado "cada vez que recogemos firmas para cualquier tipo de problema y los vecinos de Cádiz no quieren que el Piojito se pierda. Aquí todo ha cambiado mucho de unos años para acá. Descambiamos los productos y no verás nunca una hoja de reclamaciones porque somos comerciantes que estamos acostumbrados a negociar y a llegar a acuerdos con el cliente a pesar de que estamos sometidos al sistema de arbitraje que exige la ley".

El precio de la gasolina

Así mismo, otro de los puntos que llevaron estos comerciantes hasta Bruselas fue el precio del combustible, ya que dependen al cien por cien de sus coches, furgonetas y camiones ya que sus mercadillos son itinerantes y suelen ubicarse en una localidad distinta durante toda la semana. En ese aspecto "hemos planteado un sistema de ayudas que nos facilite a una transición hacia el uso de los vehículos eléctricos".

Afirma Cordero que en haber llegado hasta Europa es ya todo un logro y que allí ha quedado todo abierto y esperan que pronto desde Bruselas pidan explicaciones a las distintas administraciones españolas. "Ahí veremos que aquí siempre ha habido una mano negra contra el mercadillo. De hecho en España hay menos mercadillos que en el resto de Europa".