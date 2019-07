La asociación de vecinos Cádiz Centro y la federación de asociaciones de vecinos 5 de Abril proponen lugares alternativos a la plaza de la Catedral para instalar el tiovivo anunciado por el Ayuntamiento para este verano. En concreto, sugieren la plaza de España y el paseo de Canalejas.

El portavoz de Cádiz Centro y de la federación, Francisco Gómez, afirma que cuando la asociación de vecinos vio el pliego de condiciones, le "chocó especialmente" dos aspectos: el lugar de instalación y que no se especificara la ubicación concreta dentro de la plaza. Por eso, la AVV presentó alegaciones con el respaldo de la federación y otras entidades vecinales.

"Pensamos que hay otros espacios alternativos a la plaza de la Catedral, como la plaza de España o el paseo de Canalejas, que acaba de arreglarse; y la instalación del tiovivo en estos lugares evitaría que todo el turismo se concentre en una zona determinada y daría vida a otros puntos de la ciudad, beneficiando a los comercios de estos otros lugares", afirma Gómez, quien considera que la Catedral tiene "suficiente atractivo" y "no hace falta poner allí un tiovivo para dinamizar la zona".

El portavoz de Cádiz Centro y de 5 de Abril recuerda que la Seo gaditana es un Bien de Interés Cultural (BIC) y la plaza es "entorno BIC, que está sujeto a una normativa, y para instalar el tiovivo tiene que tener el visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía". Por eso, la AVV va a solicitar una confirmación de que existe ese permiso.

En cuanto al hecho de que el pliego de condiciones no especifique el lugar concreto de instalación del tiovivo, Gómez hace referencia a las declaraciones que hizo el presidente de la asociación Cádiz Centro Comercial, Manuel Queiruga, a este periódico en las que manifestaba que "por lógica" el carrusel se ubicará en un lateral de la plaza y no delante de la puerta de la Catedral. "Pero la realidad es que no sabemos la ubicación exacta. Para eso están los pliegos de contratación, que tienen que especificar este aspecto, pero en este caso no lo hace. Y lo de la lógica es algo relativo: A lo mejor mi lógica no coincide con la suya", expresa Paco Gómez.

Asimismo, afirma que "nos llama la atención que diga que no afectará a la visión de la Catedral, cuando puede que sí que afecte, dependiendo de dónde se sitúe. No lo sabremos hasta que no conozcamos su ubicación exacta".

Ante las palabras que dedicó Queiruga a los vecinos, diciéndoles que estos "deben pensar en favorecer el comercio, la hostelería y el sector turístico, porque somos el principal generador de empleo y motor económico de la ciudad", Francisco Gómez quiere puntualizar que "los vecinos siempre piensan en favorecer el comercio, la hostelería y el turismo. Entre otras cosas, porque algunos somos comerciantes y otros trabajan en la hostelería y en el sector turístico". Y discrepa de que son el principal generador de empleo y motor económico de la ciudad, "porque hay otros sectores que también generan economía y empleo, como Astilleros, el Puerto, Zona Franca, la Universidad, las administraciones o el hospital. Así que nadie puede presumir de ser el que más riqueza y empleo genera porque es algo que fluctúa. No pueden ponerse la medalla de que son los que dan vida a la ciudad, porque todos los sectores colaboran".

También quiere dejar claro que las asociaciones de vecinos "estamos siempre a disposición de la ciudad y del equipo de Gobierno, y siempre que hacemos una reclamación es buscando el bien de la ciudad. Creo que tenemos el derecho y la obligación de opinar. Por eso decimos que el tiovivo puede ser algo atractivo, pero en otra ubicación, y aportamos alternativas para dar mayor vida a los comercios y establecimientos hosteleros de otras zonas que están más marginadas".

Gómez insiste en que "nunca tenemos una postura de enfrentamiento, sino que buscamos el bien de la ciudad y la defensa del patrimonio, que genera riqueza y es un atractivo para los turistas".

Otra cosa que choca a las entidades vecinales es que el tiovivo permanezca instalado durante tres meses, ya que consideran que es "un periodo muy largo de tiempo, y coincidirá también con el Mercado Andalusí, que no sabemos cómo le afectaría".

Francisco Gómez incide en que si lo que se busca exclusivamente es el beneficio del comercio, "no creemos que esa zona lo necesite, independientemente del respeto que merece la Catedral, que es el monumento más visitado de la provincia y del que nos sentimos orgullosos".