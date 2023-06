Vecinos de Santo Domingo de la Calzada advierten de la falta de iluminación de las obras junto a sus hogares

A Ana María Rodríguez no es que le asuste una obra. En 29 años viviendo en la urbanización de Santo Domingo de la Calzada bien sabe lo que acarrean trabajos como el de la avenida de la Bahía o del gigante Segundo Puente, sin embargo, esta gaditana de 80 años está preocupada por la “poca seguridad” que entrañan las labores que se están llevando “desde hace un par de semanas” en su zona a la que “han dejado sin luz”.

“Somos como unos cinco portales los que damos directamente a esta obra y en muchas de esas casas vivimos personas mayores. El problema no es la obra en sí, es que no la han iluminado. No hay nada, ni una farola provisional, ni unos foquitos en la malla, absolutamente nada. Y muchas personas mayores es que tienen problemas de visión y es que en cuanto se hace de noche se queda todo esto a oscuras y estamos viendo que va a ocurrir un disgusto porque es que sales de la casa y vas directamente a la obra”, explica la vecina de esta área que se levanta frente a El Corte Inglés que hace unos días, además, sufrió un corte de agua debido a las obras del que no avisaron a los vecinos. “Y eso tampoco es, que me levanté a las 7.00 sin agua”, asegura.

Sus quejas, y la de vecinos como ella, han sido trasladadas al Ayuntamiento de Cádiz, responsable de los trabajos que forman parte de la remodelación de la barriada de la Paz, pero, según Rodríguez, “no han dado una solución”. “Llamé al Ayuntamiento, les expliqué la situación y les pedí que pusieran algún tipo de iluminación, porque es que lo único que tenemos es la cruz verde de la farmacia El Puente, y menos mal. Pero nada, me dicen que esto es cuestión de un mes y listo”, reproduce.

Pero Ana María Rodríguez no está de acuerdo y cree que la obra “va para largo”. “Ahora están empezando a retirar cascotes y la obra en enorme, ya llevamos dos semanas así y esto no tiene para dos semanas más, esto tiene, seguro, para más tiempo. Y es lógico, no digo que no, pero al menos unas luces fosforitas en la malla, que está muy nueva, o unas farolas repartidas... Algo, una señalización que de noche se vea para que podamos subir y bajar de nuestras casas con seguridad”, reclama la vecina que también teme la invitación que lo oscuro suele hacer “a los malhechores”, “y no hay necesidad”.