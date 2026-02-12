La Universidad de Cádiz lanza 29 nuevas microcredenciales especializadas

La Universidad de Cádiz oferta 29 nuevas microcredenciales impulsadas por distintos centros, consolidando la apuesta por una formación permanente flexible, especializada y adaptada a las demandas actuales del mercado laboral. Los programas, que se ponen en marcha entre febrero y octubre de 2026, cubren todas las ramas del conocimiento y están diseñados para facilitar la adquisición de competencias específicas en periodos formativos reducidos.

En el ámbito de la transición energética y la ingeniería, la oferta incluye propuestas vinculadas al hidrógeno verde, la energía solar fotovoltaica y las soluciones tecnológicas aplicadas a entornos industriales. Estas microcredenciales responden a la creciente demanda de perfiles cualificados en energías renovables y descarbonización, sectores estratégicos tanto a nivel nacional como en el entorno industrial de la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar.

La digitalización y la innovación tecnológica constituyen otro de los ejes destacados. La programación incorpora formación en robótica, análisis de datos y herramientas tecnológicas avanzadas, orientadas a mejorar la competitividad empresarial y la cualificación técnica de profesionales en activo. Este enfoque refuerza la conexión entre la universidad y los procesos de transformación digital que atraviesan el tejido productivo.

En el ámbito de las Ciencias de la Salud, la oferta contempla microcredenciales relacionadas con la genómica aplicada, el acompañamiento al paciente oncológico y otras áreas de especialización clínica. Estas iniciativas permiten actualizar conocimientos en contextos sanitarios altamente especializados y favorecen la transferencia directa de avances científicos a la práctica profesional.

Las Ciencias Sociales y Jurídicas también cuentan con una presencia relevante, con programas centrados en la mediación, el mentoring, la gestión sostenible en pymes, la comunicación profesional, el autismo y las formas de intervención en contextos escolares y sociales o la actualización normativa en distintos ámbitos. Estas propuestas buscan reforzar habilidades estratégicas, directivas y comunicativas, cada vez más valoradas en entornos organizativos complejos.

Asimismo, la programación incluye contenidos vinculados a la sostenibilidad ambiental y la sanidad vegetal, alineados con los retos globales en materia de protección del entorno y seguridad alimentaria. Con ello, la UCA refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la generación de conocimiento aplicado a los desafíos ambientales.

Las microcredenciales cuentan con una carga académica que oscila entre 2 y 12 créditos ECTS y están promovidas por centros como la Escuela Superior de Ingeniería, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, las facultades de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, Ciencias, Ciencias del Trabajo, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias del Mar y Ambientales, Ciencias Sociales y de la Comunicación, Derecho y Ciencias de la Educación.

Este formato permite a los participantes compatibilizar la formación con su actividad profesional, favoreciendo itinerarios personalizados de aprendizaje y una rápida actualización de competencias. Con esta nueva oferta, la Universidad de Cádiz continúa ampliando su catálogo de formación permanente, fortaleciendo su papel como institución comprometida con la empleabilidad, la transferencia de conocimiento y el desarrollo socioeconómico de su entorno.