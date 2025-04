La Universidad de Cádiz lanza la primera promoción de su Programa de Microcredenciales

La Universidad de Cádiz lanza su primera promoción del Programa de Microcredenciales para el presente curso académico, un programa que ofrece formación breve y especializada para personas con o sin titulación previa, de entre 25 y 64 años. Estas microcredenciales, con una duración inferior a 15 créditos ECTS, se imparten en modalidades presencial, híbrida u online, y están orientadas a mejorar la empleabilidad y la cualificación profesional en áreas específicas.

Los cursos comprenden materias muy diversas que abarcan las áreas de enseñanzas de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales y Jurídicas, de Ingeniería y Arquitectura, de Arte y Humanidades y de Ciencias Exactas y Matemáticas. Las formaciones de esta primera oferta para la ciudadanía son Microsoft Excel y Word para la optimización del tiempo automatizando tareas (5 ECTS), de carácter interdisciplinar; Introducción al Eurocódigo 7. Diseño geotécnico (2,5 ECTS) y Cálculo y diseño de estructuras de acero y hormigón armado: fundamentos y aplicaciones (6 ECTS), ambas adscritas al área de Ciencias Exactas y Experimentales.

Asimismo, se ofertan cursos como Actualización en mediación (3 ECTS), en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas; y dos microcredenciales vinculadas a tecnologías emergentes en el campo del diseño y la fabricación digital: How to make (almost) anything: 3D printing / Cómo hacer (casi) cualquier cosa: impresión 3D (3 ECTS) y How to make (almost) anything: laser cutting and engraving / Cómo hacer (casi) cualquier cosa: corte y grabado láser (1,5 ECTS), ambas en el área de Ingeniería y Arquitectura.

Como anticipo del programa, y debido a su duración, la Universidad puso en marcha a principios del mes de abril la microcredencial Capacitación en técnicas de cirugía con anestésicos locales, del área de Ciencias de la Salud.

El resto de las formaciones, hasta completar las 22 del programa, se irán sucediendo en los próximos meses. Puede consultarse el listado completo de los cursos en el espacio de las microcredenciales que alberga el portal de la Universidad de Cádiz (https://microcredenciales.uca.es/microcredenciales-uca/)

El programa se estructura en torno a cuatro objetivos principales: recualificación y reciclaje profesional, especialización en ámbitos de innovación e investigación, alfabetización digital y desarrollo de habilidades interpersonales. Cada microcredencial valida y certifica competencias concretas adquiridas por el alumnado, facilitando su adaptación a las demandas del mercado laboral.

Financiación por el Plan Microcreds

Las microcredenciales son cursos autofinanciados, en el marco de las enseñanzas propias de la Universidad de Cádiz. El Plan Microcreds puede financiar hasta el 70% de los costes de producción e impartición del curso, por lo que al menos el 30% debe ser abonado en concepto de matrícula.

La convocatoria para la presentación de propuestas está abierta al personal docente e investigador (PDI) de la UCA vinculado durante todo el periodo formativo. Las empresas, instituciones o colegios profesionales interesados podrán participar si cuentan con el compromiso de un PDI de la Universidad de Cádiz. Respecto a los plazos para presentar ofertas, el próximo 15 de mayo se abrirá la segunda fase para la presentación de solicitudes, que se prolongará hasta el 15 de junio. La tercera y última fase de este año comprenderá del 15 de octubre al 15 de noviembre.

La iniciativa de las microcredenciales se enmarca en la apuesta por la transferencia de conocimiento de la Universidad de Cádiz a la sociedad y va en la línea de las recomendaciones de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).