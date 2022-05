Los últimos presupuestos de Kichi en este mandato ya están aprobados

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado de manera definitiva los presupuestos municipales después de la sesión extraordinaria celebrada este viernes en la que también se ha desestimado la única alegación que se había presentado a las cuentas de 2022, concretamente del sindicato Autonomía Obrera.

El tono y las posturas de este pleno extraordinario denotaban que iba a ser de puro trámite y venían a refrendar lo que ya manifestaron cada uno de los grupos políticos en el día de la aprobación provisional el 21 de marzo. Así, Adelante Cádiz y el PSOE han votado a favor de las cuentas, Ciudadanos se ha abstenido y el Partido Popular lo ha hecho en contra. El concejal no adscrito, Domingo Villero, se ha ausentado por motivos laborales.

Estos pueden ser los últimos presupuestos de José María González 'Kichi' como alcalde en este mandato ya que el próximo año habrá en mayo elecciones municipales y normalmente, en esos casos, no se suelen hacer presupuestos por si hay un cambio de gobierno. A ello se le une la dinámica de este equipo donde nunca han aprobado dos años seguidos unos presupuestos y han tirado frecuentemente de las prórrogas.

El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha vuelto a incidir en lo que dijo hace mes y medio, es decir, que estos presupuestops de 175 millones de euros, que aumenta casi 11 millones con respecto a los que hubo en 2020, pasan de "unos de contingencia a unos expansivos y de dinamización".

Para ello, ha insistido en hacer el mismo paseo por la ciudad que hizo el 21 de marzo a los miembros de la oposición donde se imaginen los proyectos inversores que están en el presupuesto. Entre otras cuestiones, ha hecho referencia a las inversiones que permitirá llevar a cabo para proyectos cofinanciados con fondos europeos Edusi o Next Generation, como el Museo del Carnaval, el Teatro del Parque, el Baluarte del Orejón, la peatonalización de la plaza de España, actuaciones en instalaciones deportivas, en parques infantiles, en la escuela pública, en vivienda social, la dinamización del área de Loreto – Puntales- La Paz, incluyendo la reurbanización de Bajeles, así como el proyecto de los antiguos depósitos de tabaco, entre otros.

Asimismo, ha sacado pecho al decir que el documento de los presupuestos "incluye a toda la corporación porque todas las propuestas que se han presentado se han recogido", recordando que el único que lo ha hecho ha sido el PSOE.

En cuanto a la alegación que ha hecho Autonomía Obrera y que ha sido desestimada ha asegurado que se hace porque no es motivo de impugnación del presupuesto, más allá de que sus reivindicaciones sean justas y necesarias".

En este sentido, para esta desestimación ha habido informes del director de Personal, de la técnica en transparencia, el interventor y el secretario general, "que son los que nos instan a desestimar esta impugnación al presupuesto".

Cabe recordar que la reclamación presentada por el sindicato se basaba en cuestiones como el supuesto incumplimiento de la normativa de transparencia, la supuesta falta de negociación colectiva respecto de asuntos incluidos en el presupuesto o, según Autonomía Obrera, el incumplimiento de la necesidad de información previa sobre la suficiencia de los ingresos con relación a los gastos presupuestados y omisión del crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles.

La oposición

En las intervenciones de los distintos grupos, el que hizo de portavoz del Partido Popular, José Manuel Cossi, ha ahondado en los argumentos de la sesión del 21 de marzo al afrirmar que "son unos presupuestos que son malos para Cádiz y que engaña a los gaditanos". Estos se produce porque mientras que el equipo de Gobierno habla de unos presupuestos expansivos y que deberían ser de recuperaciçón "es un corta y pega de los que hubo en 2020, que eran de contingencia". Entre otras cuestiones, ha reprochado que utilice “la deuda heredada del PP para justificar su inacción”, al tiempo que ha criticado su “modelo de movilidad equivocado”.

Además, también ha remarcado que de los 15 millones que aparecen para inversiones, casi 10 millones dependen de la venta del módulo para hotel en el Estadio Carranza.

El portavoz del PSOE, Óscar Torres, ha vuelto a defender su papel en la confección de estos presupuestos "porque dijimos que íbamos a estar en la solución y no en ser un problema para la ciudad". Por ello, ha asegurado que "decidimos arrimar el hombro" .

Su apoyo al presupuesto es, según ha dicho, un ejercicio de “responsabilidad, lealtad institucional y de coherencia”. Asimismo, Torres ha echado en falta un “ataque de responsabilidad” del resto de la oposición, que se hubiera traducido en la presentación de alegaciones si no están de acuerdo con las cuentas municipales, aunque han preferido quedarse “en la descalificación, en el no por el no y en el cuanto peor, mejor”.

En concreto, les ha afeado que podían haber presentado una alegación a la totalidad "pero para eso tendrían que haber presentado una alternativa y hubieran tenido que trabajar", en un discurso que ha sido más duro contra el PP que el que ha hecho el propio Adelante Cádiz. Cossi, en su interveción, le ha replicado a Torres que "se han plegado por 300.000 euros".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha considerado que se trata de unos presupuestos “malos porque no se adaptan a las necesidades de Cádiz”. Entre otras cuestiones, ha manifestado que los presupuestos “no son puntuales, ni participativos” o que son “continuistas”. En su opinión, la alegación presentada contra ellos indica que denota “nula participación” en el proceso de elaboración, si bien reconoce que dicha reclamación “no es atendible” a tenor de los informes técnicos que avalan la legalidad del presupuesto municipal.