Adelante Cádiz y el PSOE dan luz verde a los presupuestos municipales de 2022

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado inicialmente los presupuestos municipales para el presente año 2022 con los votos favorables del equipo de Gobierno de Adelante Cádiz y los del PSOE, mientras que el resto de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito, lo han hecho en contra.

Ha sido una sesión extraordinaria que no ha llegado a la hora de duración, donde todas las cartas estaban puestas boca arriba antes de iniciarlo y donde ha habido poca batalla dialéctica en este pleno que volvía a ser presencial después de varios meses telemáticos.

El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha sido el encargado de exponer los presupuestos de este año que asciende a 175 millones, 11 más de los que hubo en 2020 y que se prorrogaron al ejercicio siguiente. Páez ha enumerado los puntos mas importantes de unos presupuestos que ha dicho que son de "avance, de progreso con un efecto multiplicador". En este sentido, ha hablado de "unos presupuestos transformadores, de futuro y comprometidos".

Asimismo, ha hecho un recorrido por la ciudad donde a modo de chinchetas ha ido colocando algunas de las inversiones que se han planteado en las cuentas del año 2022. Por ejemplo , las obras en la calle Bajeles, la transformación de los antiguos depósitos de Tabacalera, el carril bici en la Bahía, el Parque de la Memoria del antiguo cementerio y la garantía de que se van a prestar el cien por cien de las ayudas sociales entre otros asuntos que ha mencionado.

También ha hablado de las actuaciones previstas en el complejo deportivo Manuel Irigoyen, el Museo del Carnaval y el teatro del Parque. Par leo a utilizado en su discurso como puya a la oposición que "mientras que unos se dedican a destruir, otros a construir".

En la segunda intervención, incluso, directamente ha enseñado con sendos folios en blanco las aportaciones que la oposición ha hecho a los presupuestos municipales.

El alcalde José María González 'Kichi' también en su intervención final ha afeado a la oposición el hecho de que se opongan a unos presupuestos que el mismo Páez decía que tenían que explicar muy bien por qué iban a votar en contra: "Lo que quieren es que esta ciudad no avance. Si no la gobiernan que arda".

En este discurso también ha entrado el PSOE a través de su portavoz Óscar Torres, que ha defendido el papel que ha jugado a la hora de presentar varias propuestas que han sido aceptadas por el equipo de Gobierno. Torres ha criticado, centrando sus ataques en el Partido Popular, que "que iban a votar siempre en contra se presentaran los presupuestos que se presentaran". En este sentido, ha lamentado que "el PP sigue anquilosado en el no por el no y en el cuanto peor, mejor. No les importa la ciudad, lo que quieren es que Cáiz se hunda".

Torres ha tratado de justificar el sentido del voto positivo a los presupuestos desde la idea que el PSOE "siempre intenta sumar y aportar y nos hemos mostrado en todo momento abierto al diálogo y al consenso". De este modo, ha señalado que son unos presupuestos "progresistas" y, al menos, "es mejor tener estos que no tienen ya las cuentas vigentes de 2020, que eran de emergencia".

Tras decir que son unos presupuestos que "generan ilusión y oportunidad", ha abierto un poco de distancia y ha recalcado que "no son del PSOE sino del equipo de Gobierno. Nosotros los hubiéramos hecho diferentes pero en el Gobierno está quien está". Asimismo, ha valorado el hecho de sus aportaciones a este documento con propuestas en materia de comercio, participación ciudadana, en vivienda y en el tejido asociativo "que responde a las demandas que nos han hecho los colectivos".

El resto de la oposición, sin embargo, ha sido muy crítica con estas cuentas. El partido mayoritario de la misma es el Partido Popular y a través de José Manuel Cossi, que los ha calificado como "los presupuestos de la flojera porque son un copia y pega de los de 2020". Una de las expresiones mas utilizadas por el equipo de Gobierno en las últimas semanas es que se tratan de unos presupuestos expansivos, pero para Cossi "al final gastamos más para tener lo mismo. Condenamos a Cádiz a más ruina".

En este sentido ha incidido en que una buena parte de las inversiones depende de la venta de la tribuna del Estadio para la construcción de un hotel, algo que no se ha conseguido en siete años.

Cossi cree que "son los presupuestos que reflejan una mala gestión de alcalde y su equipo. Hay falta de mantenimiento, de limpieza, es un parque de aparcamientos de pago, no atrae empresas, ha prohibido la inversión turística, se cierran los comercios y que fondos como los de Next Generation son denegados. Es una ciudad en retroceso".

Lucrecia Valverde también ha dejado desde el minuto uno que iban a votar en contra de los presupuestos y ha enumerado una serie de razones para argumentar el sentido del voto de su grupo. La portavoz de Ciudadanos ha dicho que no so puntuales porque llegan con dos años de retraso; no son participativos, "no han sido negociados con la oposición" y se ha quejado de que fueron llamados a toda prisa el 4 de marzo para entregar un documento al que le faltaba incluso el anexo de las inversiones. También tiene claro que "no son unos presupuestos ambiciosos" y que "el 90% son un corta y pega".

También tratado de echar abajo el tema de que son expansivos y ha dado como cifra "que se gastan 25.000 euros en personas sin hogar y 900.000 en telefónicas y móviles".

Valverde ha finalizado argumentando que "el presupuesto se votó en 2020 con el apoyo del concejal no adscrito y ahora con el incondicional del PSOE absolutamente entregado. Eso le ha permitido no revisar y trabajar sobre la inercia".

Por último, el concejal no adscrito, Domingo Villero, ha tirado de ironía y con respeto al recorrido que hizo Páez por las inversiones en la ciudad "ha querido pintarnos el cuadro 'La primavera' de Boticelli y se parece más a la canción 'La primavera trompetera' de Los delincuentes".

Villero ha asegurado qu estas cuentas no responde a las necesidades reales de la ciudad "y lo que sí permanece es su inacción con los grandes pliegos". Villero ha enumerado los motivos por los que iba a votar en contra de los presupuestos y que llegaban a 17 y que van desde que no so participados y qu siguen centrados en la presión fiscal, entre otras razones.

El presupuesto se ha aprobado inicialmente y ahora se abrirá un período de alegaciones. Si no se presenta ninguna, quedarán aprobados de manera automática. En caso contrario, tendría que ir de nuevo para darle luz verde de manera definitiva.