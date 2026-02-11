La UCA utiliza un dron para analizar el estado de la muralla de Cádiz a pesar del mal tiempo... y las gaviotas

La muralla de Cádiz a vista de dron. Por primera vez en su larga historia, el frente de la Puerta de Tierra está siendo analizado en profundidad con la más moderna tecnología. A través de un dron se van a sacar más de 10.000 imágenes de todo el recinto. Imágenes únicas y casi milimétricas que permitirán a los técnicos elaborar un plan de rehabilitación de esta zona de nuestras murallas como nunca se ha hecho.

Los técnicos de la Universidad de Cádiz, encargados por el Ayuntamiento para este proyecto, ya han comenzado su trabajo. Las inclemencias del tiempo, con lluvia y fuerte viento en estos días, ha dificultado el inicio del proceso de inspección, pero ya se va a adelantando con la idea de completar todas las imágenes en un plazo de unas dos semanas. Después queda analizarlas, lo que implica también un proceso minucioso.

Todo el recinto de la muralla de la Puerta de Tierra se ha dividido en unos 120 lienzos. Ayer se trabajaba en la zona del torreón. La llovizna que caída a media mañana no afectaba al equipo de la UCA, que sobrevolaba el recinto mandando constantemente imágenes de la zona. Un proceso que se encontró con un público inesperado: las gaviotas. Éstas vieron su espacio natural invadido por lo que comenzaron a sobrevolar alrededor del dron, que hizo su trabajo sin ofuscarse, bien controlado en tierra por los técnicos municipales, los de la UCA que manejan el sofisticado equipo y los tenientes de alcalde de Cultura, Maite González, y de Urbanismo, José Manuel Cossi.

La radiografía que se comienza a realizar de la muralla tiene su propia denominación técnica: "digitalización fotogramétrica y edición de ortofotografías" de los paramentos del frente de la Puerta de Tierra y los baluartes de Santiago, Santa Elena y San Roque. Las imágenes conseguidas durante estos días por el dron permitirán un estudio pormenorizado de toda la muralla. Se podrán ver, por ejemplo, grietas que existen pero que no se pueden ver por su reducido tamaño y que, en la rehabilitación, facilitará trabajar de una manera determinada para solventar estos problemas en el complejo.

El dron capta imágenes de zonas dañadas, por ejemplo, la falta de mármoles en la trasera que da a la glorieta dedicada a la Educación Pública, ya en intramuros, para lo que sería necesario instalar andamios o utilizar grúas para pemitir un acceso visual.

Y junto a ello, el inmenso archivo que se va a ir acumulando con el trabajo del dron, va a permitir comprobar el estado de mantenimiento de la muralla en los próximos años y localizar con mayor eficacia futuros daños.

Una vez tenga el Ayuntamiento el informe completo elaborado por la Universidad de Cádiz, se procederá a elaborar el estudio de rehabilitación de todo el frente de la Puerta de Tierra, incluyendo las bóvedas y el inmenso lienzo exterior de las bóvedas de Santa Elena, que dan a la estación del ferrocarril. El Ayuntamiento ya cuenta con una partida millonaria para al menos iniciar estos trabajos. Una de las prioridades será actuar en los dos fosos, que se encuentran igualmente en precario. En el del Pelícano la concejalía de Mantenimiento Urbano ya trabajó las semanas pasadas ante la apertura del nuevo parque infantil, reparando algunos daños localizados en la balaustrada.

A la vez, se tendrá que definir el uso de las bóvedas de Santa Elena y San Roque que siguen vacías o utilizadas como auténticos trasteros. En esta zona, junto al área histórica del Torreón, el Ayuntamiento mantiene abierto el museo de los Títeres y el Litográfico.