La UCA abre sus puertas a emprendedores con una jornada para impulsar ideas innovadoras

La Universidad de Cádiz, a través de su programa UCA Emprende, ha celebrado una jornada de puertas abiertas en el Centro de Transferencia Empresarial (CTE) El Olivillo, en Cádiz, dirigida a estudiantes, egresados, personal docente e investigador interesados en desarrollar proyectos emprendedores. El encuentro ha permitido dar a conocer de forma práctica los recursos, programas y espacios que la institución pone a disposición para transformar ideas innovadoras en iniciativas empresariales viables.

El evento ha comenzado con la bienvenida institucional del director general de Emprendimiento, José Manuel Sánchez, tras la cual los asistentes han podido presentar sus ideas y participar en un café networking orientado al intercambio de experiencias y a la generación de contactos entre emprendedores y el equipo técnico de UCA Emprende. Asimismo, se ha presentado el programa Explorer 2026 y se ha realizado una visita guiada a las zonas de preincubación e incubación con las que cuenta la universidad.

Organizada por la Dirección General de Emprendimiento de la Universidad de Cádiz, esta iniciativa se enmarca en la estrategia institucional de impulso a la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento desde el ámbito académico hacia el entorno socioeconómico local y regional.