El imparable impulso de emprender

Impulsar, apoyar y canalizar las ideas empresariales innovadoras. Esos son algunos de los objetivos del programa UCAEmprende que pone en marcha la Universidad de Cádiz desde el Vicerrectorado de Emprendimiento y Empleabilidad.

Y es que la institución académica gaditana quiere consolidarse como un motor clave para la creación de empresas en la provincia, ofreciendo un modelo de ayuda integral a estudiantes y egresados.

Con cuatro de ellos hemos hablado para que nos relaten en qué consisten sus proyectos, qué tienen de novedosos y cómo ven su futuro. Se trata de Jesús Duque y Montse Ledesma, promotores de AppWau; y Natalia Crespo y Andrea Castaño, quienes junto a Ana Cristina González han fundado la startup Local Vibes Experience.

Esta última empresa “es una plataforma digital interna diseñada especialmente para alojamientos turísticos, conectándolos con actividades turísticas locales y que recompensa al recepcionista por esa labor. Centraliza toda la oferta y ofrece un punto directo de venta desde la recepción de los hoteles o alojamientos”, explica Andrea.

En definitiva, lo que consigue es “facilitar la gestión de la reserva de actividades locales para el cliente por parte del recepcionista o anfitrión”, resume Natalia.

Para estas emprendedoras esta aplicación tiene sentido porque “actualmente el recepcionista no tiene herramientas, lo hace todo manualmente, con llamadas, folletos... Lo que queremos evitar es eso y que puedan encontrar en una misma plataforma lo que pida el cliente”, asegura Andrea.

Natalia añade que era importante implantar esta idea porque “pensábamos que en esos folletos, en esa información a veces caducada o antigua, no está la esencia de la ciudad. Lo que queremos es poner en valor las actividades locales, que hay muchísimas, y potenciar a los pequeños proveedores que no tienen herramientas para hacerse ver”.

AppWau, el proyecto de Jesús y Montse, es una plataforma que “se encarga de conectar nuestra red de cuidadores con dueños de mascotas. Sería el hospedaje cuando tú necesitas que alguien se quede con tu mascota ya sea por un viaje, trabajo, porque no te gusta que esté sola o porque haya que administrarle un medicamento”, afirma Montse.

Cuenta Jesús que este modelo de negocio ya existe en el mercado “pero nosotros queremos ir un poco más allá teniendo como eje la seguridad. Por ello vamos a incorporar a cada reserva un seguro para el cuidador y para la mascota. Lo que quiere el dueño de una mascota cuando lo deja con otra persona es eso, tranquilidad, y este seguro de responsabilidad civil, que abarca cualquier daño, se lo proporciona. Para ello ya hemos llegado a un preacuerdo con una gran aseguradora que tiene sede en el Reino Unido para que nos hagan una póliza especial a nuestra medida, ya sea para ciertas horas o para un fin de semana”.

Natalia, Ana Cristina y Andrea hicieron el doble Grado de Publicidad, Relaciones Públicas y Turismo. Más tarde Natalia y Ana Cristina realizaron el Máster en Dirección Turística y Andrea está cursando el Máster en Dirección de Marketing Digital y Social.

Por su parte, Montse estudió Negocios y Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Querétaro (México) y concluyó el Máster en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores de la UCA, el mismo que Jesús, quien previamente cursó en la Universidad de Sevilla el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Natalia y Andrea mantienen que la idea de Local Vibes Experience surgió en la asignatura de Creación de Empresas Turísticas “y al profesor le gustó tanto que nos dijo que la lleváramos a la Cátedra de Emprendedores de la UCA para desarrollarla, donde nos ayudaron desde el principio”.

“Yo estoy muy agradecida porque nos han apoyado muchísimo”, interviene Montse, quien agrega que fue su profesor y director general de la Cátedra de Emprendimiento, José Manuel Sánchez, quien le alentó a llevar el proyecto de AppWau a la realidad. “Me dijo que iba a ser un camino espinoso, que iba a llorar por estar aquí, pero que iba a valer la pena. Están muy comprometidos con que alcancemos el éxito”.

El espíritu emprendedor ha dejado huella en ellos y, aunque en un principio ni Natalia, ni Andrea ni Montse pensaban tener su propio negocio (Jesús fue autónomo durante casi una década), ahora no conciben su futuro de otra manera. “No me veo trabajando por cuenta ajena u opositando. No hay miedo al fracaso. Si fracasamos pasamos a otra cosa”, enfatiza Natalia.

“Yo pensaba: hago mi máster, termino y ya veo si regreso a México o me quedo, pero consigo un trabajo y listo. Y esto de emprender ha sido una sorpresa para mí misma. No volvería al trabajo por cuenta ajena ni a otra ciudad porque me he enamorado de Cádiz”, concluye Montse.