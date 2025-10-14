El Campus de Excelencia Internacional del Mar concede ayudas a cuatro proyectos de investigación de la Universidad de Cádiz

El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) ha concedido 13 ayudas a proyectos liderados por jóvenes investigadores e investigadoras andaluzas, en el comienzo de sus carreras investigadoras, desarrollando así una de las actividades preferentes de su Plan Propio. En Cádiz han sido cuatro los proyectos elegidos para recibir una subvención, siendo la universidad andaluza con mar con más proyectos de investigación seleccionados por CEIMAR.

El montante total de las ayudas asciende a 93.000 euros, en cantidades comprendidas entre 6.000 y 7.500 euros para cada proyecto. En la selección se han considerado las diversas líneas temáticas marinas, con tres de estos proyectos destinados a la importancia del valor cultural del mar y las humanidades. En el análisis por género de las personas investigadoras principales noveles, el 54% de ellas son mujeres.

El objetivo de estas ayudas es fomentar la actividad investigadora y la innovación en temáticas relacionadas con los ecosistemas marinos, la economía azul, la sostenibilidad y la transferencia de resultados a la sociedad y al sector productivo. Los proyectos seleccionados se desarrollan en el ámbito de las universidades andaluzas públicas con mar: Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga.

La selección de los proyectos responde a la gran diversidad de temáticas trabajadas en este CEI, desde un observatorio climático a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, la evaluación de bacterias marinas como agentes antitumorales o un estudio del estado de los erizos de mar ante la invasión del alga asiática, entre otros.

En la Universidad de Cádiz han sido seleccionados los siguientes: ‘Observatorio Permanente del Cambio Climático a Bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano’ (OPEC–Elcano); ‘Estado y ecología trófica de erizos de mar en sustratos naturales y artificiales ante la invasión de Rugulopteryx okamurae en el Estrecho de Gibraltar’ (ERITROFES); ‘Crecer en el Mar: Infancia(s) y socialización marítima en la Andalucía Protohistórica. Una mirada etnoarqueológica’ (CREMAR); y ‘Modulating gut pH to improve feed utilization in gilthead sea bream and european sea bass’ (GutBosst).

En la Universidad de Almería han sido seleccionados los siguientes proyectos de investigación: ‘Calibration and Geospatial Analysis of Temporal Oceanographic Anomalies’ (C- GATA); ‘Algas, Sal y Futuro: Innovación Azul para la Protección de los Ecosistemas Costeros’ (ASALVO); ‘Mar de sentidos: explorando los valores culturales y emocionales del litoral urbano de Almería’. (SENTIMAR).

En la Universidad de Granada, los proyectos elegidos han sido ‘Comprendiendo los procesos de biomineralización en invertebrados marinos’; ‘Economía Azul y Gobernanza Costera: Recursos, Gestión Integrada y Valor Cultural desde el Territorio y la Innovación’ (AZUL-GOB).

En la Universidad de Huelva: ‘La necrópolis de Pianabella (Ostia Antica). Donde el mar se encuentra con la eternidad’ (ETERNIA); ‘Estudios de fraccionamiento de extractos microalgales para la caracterización de bioactividades de interés sanitario’ (SanitAlgae).

Y en la Universidad de Málaga: Evaluación ecotoxicológica de filtros solares en macroalgas marinas (FISMAC), junto a la ‘Exploración de compuestos extracelulares de bacterias marinas como agentes antitumorales emergentes’ (BLUECURE).