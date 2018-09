Un todoterreno en los entresijos de la música

Juan CARLOS muestra un contrato de su padre con Rocío Jurado por un millón de pesetas para actuar en el Teatro Pemán en una gala de la peña La Perla de Cádiz. Manolo Portela está muy presente en la conversación. Su progenitor, un grande de la representación de artistas. Muy conocido en Cádiz. El arte siempre estuvo ligado a su familia. También por su madre, María del Carmen Ghersi. "Era madrileña, bailarina de clásico español, y empezó con Lina Morgan. En ese mundillo del arte conoció a mi padre, que fue cantaor y luego tuvo una compañía propia", recuerda. Dice de Manolo Portela que fue "un personaje". "Le nombraron ue director nacional de Flamenco en el pabellón de España de la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Y director del tablao Torres Bermejas en Madrid, donde creó el cuadro flamenco de Los Viejos de Cádiz, con Gineto y compañía. Llevó la programación del Cortijo de los Rosales en Cádiz y el Cortijo Los Gallos y la piscina municipal en San Fernando", explica con orgullo.

Juan Carlos aprendió desde abajo. "He vivido esto desde la base, pegando carteles, descargando sillas, comiéndome kilómetros en una furgoneta...", apunta. Su padre llevó el espectáculo Lola, Lolita y Carmen, las Flores. "Estuvimos dos años girando y yo llevaba la puesta en escena. Llegaba el primero y me iba el último, como buen hijo de empresario", dice. Tiempos en los que el Carnaval les daba mucho trabajo. "Parece que es ahora cuando se han inventado los festivales, cuando nosotros, a finales de los 70 y principios de los 80, hacíamos 60 teatros por toda la provincia después del Concurso del Falla, en muchos casos con sesiones dobles. Me incorporé con mi padre por derecho en el 82, aunque antes ya le había ayudado. Con mi voz de pito presentaba incluso a las agrupaciones", relata. Hoy en día, en la fiesta grande de Cádiz, a pesar de su imparable expansión, hay curiosamente menos cabida para los representantes. "Se hacía mucho Carnaval y ahora, cuatro cosas para ayuntamientos contados. El Carnaval está de moda, pero casi todo el mundo llama directamente a los directores de las agrupaciones. En tiempos, mandábamos folletos promocionando a las agrupaciones para toda España. En los buenos tiempos, claro".

En los 70 y los 80, después del Concurso del Falla hacíamos 60 teatros por toda la provincia"

Se independizó a finales de los 80 y fundó Tridimensional Espectáculos, que ha tenido varias sedes hasta la actual, en el Paseo Marítimo. "Nuestro primer cliente fue Hiper Cádiz, llevando unas promociones, y de lo primero que hicimos en cuanto a espectáculos fue la programación de la caseta de Pryca en la Feria de El Puerto", destaca. Asegura que los 80 y los 90 no fueron malos, pero la cima de su empresa estuvo en 2007, justo antes de la crisis. "Entonces tenía seis empleados y una facturación importante. Desde ahí el descenso ha sido notable. Ahora facturamos el 10 por ciento de lo que facturamos ese año", admite. Una época de bonanza económica. Entre los eventos para los que trabajó y que más satisfacciones le ha dado está el Festival del Moscatel en Chipiona. "Con la crisis se perdió mucho. Los ayuntamientos no están tan rumbosos. Ahora te dicen 'juégatela tú' y hay pocos artistas que dejen dinero", expresa. Aunque le queda el consuelo de "haber mantenido contacto con ayuntamientos desde hace 15 años a pesar de haber cambiado de signo político".

El panorama no es muy halagüeño. "El representante se pierde. Los ayuntamientos tienen sus programadores culturales que con internet tienen ya los teléfonos directos de los artistas". En el mundo de los representantes técnicos del espectáculo, que es la denominación oficial de esta profesión, "la cosa está para subsistir, sin más. Hay una cantidad enorme de artistas por los programas de televisión que buscan talentos. Así, la competencia es mayor y el mercado, saturado, se divide". En el entorno de Cádiz todo es "muy complicado". "No hay salas de fiestas, no hay teatros. Vivo de los ayuntamientos y de las orquestas", reconoce. Para salir adelante, Tridimensional ha tenido que ramificar el negocio para verle color. "Tengo mi propio equipo de sonido para alquilar y divisiones comerciales como un sello discográfico, una editorial musical o el portal de venta de localidades CádizEntradas.com", señala.

Su vida no es otra que dar muchas volteretas para colocar a artistas, soñando con encontrar una estrella a la que acompañar en sus primeros pasos y brindarle su experiencia. Que es mucha. Porque de casta le viene al galgo. Y el apellido Portela es garantía de seriedad.