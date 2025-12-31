Todos los hallazgos arqueológicos de 2025 que siguen escribiendo la historia de Cádiz

El año 2025 ha transcurrido sin grandes hallazgos arqueológicos en Cádiz. La ciudad cuenta con pocos solares en construcción y apenas surgen oportunidades, pero las escasas opciones de edificación han dejado al descubierto algunas joyitas que han permitido hilar nuevos capítulos de la historia de la ciudad, fundamentalmente de Gades.

La mayor colección de epitafios romanos:

Placa votiva / Adrián Santos Allely

Entre todos los descubrimientos destacan los acontecidos en torno al mundo funerario y algunos de los ilustres personajes de Gades. Un hallazgo que aunque fue anterior a 2025, trascendió en mayo. Se trata de la mayor colección epigráfica de época romana hasta ahora conocida, que tuvo lugar en el solar del chalé de la Porteña, en Bahía Blanca. Más de 500 fragmentos epigráficos pertenecientes a unas 268 placas de mármol, de los que se han podido identificar hasta 95 nombres de personas enterradas en los monumentos funerarios, algunos de gran relevancia de la sociedad aristocrática gaditana. Esta colección fue localizada junto a los restos de un edificio cuya principal hipótesis apunta a la funcionalidad de capilla, donde se daba culto a una deidad femenina que parece tratarse de la diosa Isis o Venus. Este conjunto de lápidas, enterramientos, columbarios, fosas y restos de una capilla podría responder a lo que se denomina "colegio funerario" en época romana.

Unas canteras romanas:

Detalle del frente de cantera documentada en la Alameda Apodaca / M. Sánchez

Este año también ha salido a la luz un nuevo frente de cantera de época alto imperial en un solar de la Alameda, a una cota de 5 metros de profundidad, de la que se extraían los grandes bloques de piedra ostionera para construir los grandes edificios de Gades. Presenta una ejecución en grada, con sillares escuadrados listos para su extracción, así como las líneas preparatorias de la siguiente grada, que nunca llegó a completarse. Tras su abandono, se fue cubriendo con una potente duna de varios metros.

Esta cantera romana no ha sido la única localizada en la ciudad, ya que se une a otras en San Antonio, Vea Murguía, Varela, Ceballos y Santa Bárbara. En este último espacio se documentó un frente de cantera y algunas escombreras. Toda una serie de descubrimientos que puede documentarse en otro de los grandes hitos de este año, en el libro recientemente publicado por la UCA y el Ayuntamiento: 'Gades, municipium civium romanorum. De los Balbo a Avieno', que es la única monografía hasta ahora existente sobre todas las excavaciones de la época de los Balbo en la ciudad.

El posible dique romano:

Ilustración de Gades que irá a la colección permanente del Museo de Cádiz / Julio González

También aparece en este manual el posible hallazgo de uno de los diques de Gades ubicados en el actual Valcárcel, que formaba parte del gran sistema portuario y toda su red de embarcaderos, diques y atarazanas a lo largo de la costa, ya que Gades se dividía en dos islas hasta la época medieval, propablemente. Un dique que responde a una zona de resguardo de las embarcaciones para cuando venía mar de leva en esta zona tan expuesta al mar.

Un nuevo pecio del siglo XVII

Uno de los arqueólogos con restos de cerámicas halladas del XVII en aguas de Cádiz

Las labores de control arqueológico en las obras de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz también han dejado al descubierto nuevos restos arqueológicos asociados a un nuevo pecio con una posible cronología del siglo XVII, según avanzaba el pasado octubre la Autoridad Portuaria.

En concreto, durante la ejecución del dragado general que tiene lugar frente al nuevo muelle se han encontrado fragmentos de maderas, botijuelas, sillares y cerámicas que estaban enterrados en el fondo marino a más de 14 metros de profundidad, que podrían estar relacionados con otro nuevo barco y su carga, y cuyos primeros sondeos apuntan a una posible cronología del siglo XVII. Las labores de prevención arqueológica se han llevado por la empresa Gerión Arqueología, bajo la supervisión de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.