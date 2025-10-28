Hallan nuevos restos arqueológicos en la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz

Las labores de prevención en materia arqueológica desarrollada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz durante la ejecución de la obra de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz Fase II han conllevado la aparición de nuevos restos arqueológicos.

En concreto, durante la ejecución del dragado general frente al nuevo muelle se han encontrado fragmentos de maderas, botijuelas y sillares que estaban enterrados en el fondo marino a más de 14 metros de profundidad y podrían estar relacionados con un barco y su carga, y una posible cronología del siglo XVII. Las labores se han llevado a cabo bajo la supervisión de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

De acuerdo a la resolución de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz va a realizar prospecciones geofísicas y excavaciones con sondeos para profundizar en el conocimiento de los restos y decidir el destino de los mismos.

El hallazgo no afecta a la ejecución de la obra de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz, que se encuentra a más de un 80 por ciento de ejecución y continua con el calendario de trabajo programado, manteniendo el plazo de finalización original, en junio de 2026.

Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y la Consejería de Cultura se destaca la colaboración entre administraciones, como ya ocurriera con los restos hallados en la construcción de la Fase I de la Nueva Terminal de Contenedores que culminaron con la extracción del Pecio Delta III, que redunda en un mayor conocimiento del patrimonio histórico de Cádiz.