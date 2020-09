Temor. Incertidumbre. Impotencia... Eso sienten ante la inminente vuelta al cole los progenitores de menores que padecen enfermedades que les hace especialmente vulnerables al coronavirus.

Algunos de estos niños, por su estado de salud, apenas salen de casa para evitar contagiarse de la covid, ya que si contraen el virus, las consecuencias serían graves para ellos. Sin embargo, su incorporación al colegio es obligatoria.

Hay padres que han acudido a los centros educativos con informes médicos que reflejan la especial vulnerabilidad de sus hijos, pero en los centros les han respondido que para poder estar exentos de incorporarse a las aulas, los informes médicos deben poner explícitamente que el niño no puede acudir a clase.

De este modo, los facultativos están recibiendo muchas peticiones por parte de padres y tutores legales para realizar informes que justifiquen la ausencia escolar de sus hijos mediante la certificación de vulnerabilidad ante un posible contagio de sars-cov2. El problema está en que los facultativos no pueden realizar justificantes de falta de asistencia.

Por su parte, desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz explican que "existe un protocolo de atención domiciliaria para el alumnado enfermo, pero en el informe médico debe aparecer expresamente que tiene una enfermedad que le impide acudir al centro al menos un mes". Y recalcan que "el protocolo es solo para atención de aquel alumnado cuyo informe médico indique expresamente que está enfermo y que no puede asistir al centro mínimo un mes", por lo que no se contempla la situación de riesgo para la salud o especial vulnerabilidad a la covid-19.

Ante esta situación, el Colegio de Médicos de Cádiz ha enviado una circular a sus colegiados y ha publicado en su periódico digital una información recordando que "la ausencia escolar de un menor corresponde justificarla ante el centro escolar a sus padres o tutores legales, pues son ellos los que tienen que asegurar la asistencia de los menores a dicho centro, principalmente porque son los responsables de las acciones y omisiones de sus hijos menores y también de las ausencias. Por tanto, en ningún caso es el médico el que debe justificar la ausencia del menor al colegio, instituto o guardería".

Así, la institución señala que "los responsables de los centros docentes deben entender que los médicos no están para realizar justificantes escolares, pues no son estos los llamados a realizar la labor de prevención o control de absentismo escolar, la cual compete a dichos centros escolares como medida de protección al menor".

Concluye destacando que "la obligación del médico se limita a emitir informe sobre la asistencia médica prestada o certificado médico oficial sobre el estado de salud del paciente, y no a justificar la ausencia de asistencia presencial a los centros educativos".

Ante estas circunstancias, los padres de los niños de alto riesgo piden que se les dé una opción alternativa a las clases presenciales; pero de momento, la Junta de Andalucía no contempla esta posibilidad. Algunos progenitores consideran que "no es justo que a un adulto de alto riesgo se le permita el teletrabajo y que los niños no tengan la posibilidad de la teleeducación". Y están todavía dudando si llevan o no sus hijos al colegio. "Se están lanzando la pelota de un tejado a otro y el niño está en medio. Al final, los perjudicado es el crío”, conclyen.