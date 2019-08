Agentes de la Policía Local de Cádiz recibieron ayer una sesión formativa sobre la normativa vigente y los procedimientos de actuación ante la irrupción de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), en concreto bajo el amparo de la empresa Uber.

En concreto, los agentes han asistido a una conferencia de un experto en la normativa de aplicación respecto a los VTC llamado Alfonso Mendoza y que es actualmente oficial de la Policía Local de Marbella.

A la conferencia han sido invitados también representantes del colectivo del taxi, técnicos de la Delegación de Transporte y mandos de la Policía Local de El Puerto de Santa María y de San Fernando, otras dos localidades de la Bahía de Cádiz en la que los VTC están prestando servicio. Mendoza ha repasado también cómo debe actuarse ante la identificación de algún taxi pirata y de vehículos de cortesía.

El máximo responsable policial recuerda que la regulación compete a la Junta

La sesión impartida por el oficial de la Policía Local marbellí completa la formación aportada a los agentes desde la irrupción de los VTC en la ciudad, toda vez que cuando estos vehículos iniciaron su actividad ya se facilitó a los policías locales una instrucción de servicio que fue posteriormente sustituida por un protocolo de actuación, del que ya informó este periódico.

El superintendente jefe de la Policía Local de Cádiz ha mantenido reuniones con el sector del taxi en la ciudad, que se ha visto afectado por la aparición de este nuevo servicio de VTC –cuya regulación compete a la Junta de Andalucía– y del que se han recabado distintas sugerencias para afinar mejor la interpretación de la normativa.

Asimismo, el superintendente jefe de la Policía Local de Cádiz ha mantenido también un encuentro con representantes de Uber para esclarecer cuál va a ser la interpretación del protocolo por parte de los agentes de la Policía Local de Cádiz, que evidentemente estará marcada por el cumplimiento de la legislación vigente

Protocolo de actuación

A finales de julio, la Jefatura de la Policía Local emitía una polémica orden a sus agentes sobre cómo actuar frente a los VTC en la que se establecía que los coches que no contasen con un contrato en vigor para la realización de un servicio debían circular “siempre” hacia afuera de la ciudad. Los vehículos de Uber tienen su base en Jerez y, por tanto, se consideraba que debían regresar a ella si no estaban prestando un servicio, ya que se entendía que podían estar captando clientes en la calle.

La orden indignó a la patronal Unauto VTC, que engloba al 90% de estas empresas en España. La organización empresarial argumentó que se trataba de una medida que “va en contra del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres” y anunció que estudiaría acciones legales contra el Ayuntamiento de Cádiz. “La obligación de volver a la base de operaciones fue eliminada del Reglamento en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo 14/2/2012”, afirmaban.

Nueve días después, la Jefatura de la Policía Local difundió entre sus agentes un nuevo protocolo –que adelantó Diario de Cádiz– que sustituye a la orden anterior y rectifica en este aspecto, no explícitamente, pero sí por omisión: los vehículos de Uber no estarán obligados circular hacia afuera de la ciudad si no tienen contrato.

Lo primero que deja claro el protocolo es que los VTC sí pueden ejercer la recogida de viajeros en cualquier punto del territorio nacional, siempre que dispongan de un contrato debidamente cumplimentado previamente a que se inicie el servicio y respetando la regla de no prestar más del 20% de sus servicios fuera de su comunidad autónoma, en cómputo trimestral.

En el apartado 3 sobre las “condiciones para el desarrollo de la actividad de los vehículos con autorización VTC” se establece la “prohibición de captar viajeros sin contrato”.´Y se recuerda que estos vehículos “no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto”.