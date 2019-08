Crece en Cádiz la tensión entre los conductores de coches blancos y negros, entre los taxistas y los vehículos de Uber. Según los primeros, los segundos siguen “actuando de manera irregular” y practicando una “competencia desleal” que pone en peligro el futuro de casi 350 familias. Según los segundos, continúan siendo “acosados y coaccionados por los primeros”, acusaciones que estos tachan de falsas.

Mientras un reducido grupo de taxistas sigue intentando detectar a los vehículos de la empresa de VTF para “disuadirles de que capten clientes en la calle” e “informarles de que deben volver a su base en Jerez si no tienen contrato previo”, otro distinto denuncia a este periódico que la orden dada a la Policía Local la semana pasada está resultando ser papel mojado. “

"No está funcionando, no están haciendo nada, no nos consta que les estén pidiendo la documentación, ni están comprobando las matrículas para ver si tienen autorización para operar, ni si llevan contratos previos y hojas de ruta”, aseguran Francisco Javier Velázquez, José María Vinaza y Diego Sánchez. “Para colmo, tampoco está operativo en internet el Registro de comunicaciones de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor”, dependiente del Ministerio de Fomento.

“No estamos acosando ni coaccionando a nadie como pretenden hacer creer a la opinión pública; los acosados y desprotegidos somos nosotros, nuestras familias y las de quienes trabajan con nosotros”, afirma Francisco javier y asienten los dos compañeros.

"Más de 300 familias dependen en Cádiz del taxi"

Del taxi dependen en Cádiz 224 autónomos titulares de licencias y un centenar de conductores asalariados. En un mes como el de este agosto no dan abasto para atender a la clientela. Por eso están recogiendo firmas con el fin de solicitar al Ayuntamiento que autorice la salida de toda la flota durante las semanas de mayor afluencia de visitantes, en previsión de las ‘vacas flacas’ del resto del año. En estos momentos sólo están operativos 190 taxis.

“En Cádiz el taxi no es como en las grandes ciudades; tenemos el más barato de la Península, llevamos seis años con la carrera mínima congelada en 3,60 euros, hemos invertido en coches nuevos, trabajamos por y para el gaditano. Para todos, pero en especial para esa persona mayor o esa otra con dificultades de movilidad que más lo necesita, y algunas veces dejamos de ganar por ofrecer el mejor servicio”, afirma con pasión Francisco Javier.

"Todo eso por unos beneficios de media al mes de entre 1.200 y 1.500 euros, en el caso de que tengas la suerte de no sufrir una avería, y bajo una serie de exigencias que no les hacen a ellos”, apunta José María.