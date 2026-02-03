Suspendido el servicio de limpieza y de recogida de basuras en Cádiz por los avisos meteorológicos

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, anuncia que se ha decidido suspender de manera temporal, a partir de las 22:00 horas de este martes y hasta que acabe la situación climatológica excepcional, el servicio de limpieza y recogida de residuos en la ciudad. También queda suspendido temporalmente el servicio de Parques y Jardines.

Teruel ha coordinado con las empresas adjudicatarias de ambos servicio la puesta en marcha de esta medida, que se adopta con carácter preventivo, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores del servicio y de la ciudadanía en general, evitando posibles riesgos derivados de la situación meteorológica adversa.

La suspensión de estos servicios se mantendrá hasta que finalice dicho estado excepcional y se restablezcan las condiciones adecuadas para la prestación segura del servicio. Una vez normalizada la situación, se informará oportunamente de la reanudación de las actividades habituales.

No obstante, se mantendrán retenes para situaciones excepcionales y estrictamente necesarias que puedan generar peligro o riesgo para la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se ruega comprensión y colaboración a la ciudadanía ante esta circunstancia extraordinaria, que responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención.

Hay que recordar que se ha activado el Plan de Emergencia Local Fase 1 y que se han puesto en marcha otras medidas preventivas y de seguridad como el cierre de parques públicos, de instalaciones deportivas al aire libre y cubiertas, y de equipamientos culturales. En estos últimos se encuentran Entrecatedrales, Castillo Santa Catalina, Castillo San Sebastián, Torreón de las Puertas de Tierra y paseo superior, Museo del Títere, Museo Litográfico, Yacimiento Gadir y Casa del Carnaval; también permanecerán cerradas La Báskula, El Museo de las Cortes, el Centro Arbolí y todas las bibliotecas municipales.

Con el objetivo de atender a las personas sin hogar, el centro Fermín Salvochea también permanecerá operativo las 24 horas.