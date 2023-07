La suerte de la calle Plocia de Cádiz ya tiene un cupón de la ONCE

Plocia tiene suerte. Enclavada en un barrio humilde y con un pasado no siempre glorioso, la vía del barrio de Santa María ha sabido sobreponerse a marejadas y temporales logrando dibujar un presente luminoso para la hostelería de la ciudad. Plocia tiene suerte porque se ha apostado por poner en valor su historia pero también su futuro, algo que no siempre ocurre. Plocia tiene suerte (se la merece tras muchas antiguas décadas de dejadez), vuelve a tener suerte, y es la vía agraciada para representar a Cádiz en el cupón de la ONCE que se juega este lunes 10 de julio en toda España.

"Son cinco millones de cupones los que están a disposición de los usuarios", ha explicado el director de la entidad en Cádiz, Alberto Ríos, que junto a su consejera territorial, Silvia Rodríguez, y al alcalde de la ciudad, Bruno García, junto a los concejales Pablo Otero y Gloria Bazán, ha querido presentar este jueves el boleto a los gaditanos en la misma y "emblemática calle Plocia" que es "escaparate y orgullo" de los gaditanos, tal y como ha expresado el responsable de la organización.

Una organización que quiere mostrar "las calles más emblemáticas de España, 50 en total, con la iniciativa A pie de calle" donde se reúnen los boletos ilustrados con vías seleccionadas de las capitales de provincia y las dos ciudades autónomas de nuestro país que se podrán ver "por todos los rincones de España" a través de los cupones que ponen a la venta "a través de los más de 19.000 vendedores" con los que cuenta la ONCE.

Así "con nuestro querido cupón de la ONCE, que es un instrumento de solidaridad que tiene un impacto real en las personas más vulnerables", recuerda Ríos, se cumple además otro objetivo con este serie, el de "animar a toda Andalucía y a toda a España para que vengan a conocer y a disfrutar de la riqueza patrimonial de Cádiz y del encanto y personalidad de sus calles que están llenas de gente y de vida, como en la calle donde nos encontramos, y que son las calles donde podemos encontrar cada día a los centinelas de la ilusión, que son nuestros vendedores", saluda Ríos en esta presentación donde ha querido acercarse Moisés Mante Romero, el trabajador de la ONCE que desde hace cuatro años despacha los números en la esquina de Plocia con la plaza de San Juan de Dios.

A Moisés, precisamente, le ha comprado Bruno García unos cuantos cupones de la serie de la calle Plocia momentos antes de la presentación del cupón que también se lleva el concejal enmarcado a su despacho por cortesía de la ONCE. "En esta calle se reúne el patrimonio, la historia, el empleo y, además, nos permite dar una visión de Cádiz preciosa por toda España", ha reconocido el alcalde "muy agradecido" a la ONCE por la elección, por el resultado de la ilustración del cupón "y por presentarlo a pie de calle, que es como hay que hacer estas cosas".

También ha querido el primer edil agradecer a la organización "por todo el trabajo" que realizan "durante todo el año" y ha reforzado el "compromiso de la ciudad de Cádiz con la ONCE". "Queremos estar siempre de vuestra mano, ir siempre de vuestro lado y en estos días vamos a tener una reunión más para ver en qué podemos colaborar".

Los premios

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además se reparten 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; 6 euros para las dos primeras y últimas y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

"Esperemos que en el sorteo de este lunes 10 de julio, la suerte, como en tantas otras ocasiones, se quede en Cádiz", desea Alberto Ríos. Incluso, en la misma calle Plocia. Sería bonito.