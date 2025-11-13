Atención al mayor simulacro de tsunami en Cádiz: a las 10:03 llegará la alerta por la gran ola

Cádiz acogerá el jueves 20 de noviembre el mayor simulacro de maremoto de la historia de España. Más de 20.000 personas, entre ellos mil operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general se verán implicados en esta operación para testar las capacidades de la ciudad ante una emergencia similar a la de 1755, cuando el terrmotoro de Lisboa llego hasta la capital gaditana en forma de gran ola.

"Es necesario que nos preparemos para el peor de los escenarios, aunque esperemos no tenerlo que vivir nunca, porque no es cuestión de suerte, es trabajo, anticipación, planificación, coordinación y cooperación leal con todas las instituciones para prestar el mejor servicio a los andaluces”, ha dicho el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha presidido la reunión previa en Sevilla este miércoles.

Según ha adelantado, el aviso del maremoto llegará sobre las 10:03 horas y a partir de ese momento se probará todo el sistema de atención y coordinación como la respuesta de la ciudad de Cádiz ante un tsunami, los tiempos de atención de operativos y la propia reacción de la población ante una situación de riesgo de esta naturaleza, además de la puesta en funcionamiento de los sistemas de aviso masivo como el Es-Alert, pero también de otros sistemas sonoros como son megafonía, campanas, etc.

El simulacro, denominado Respuesta25, pondrá a prueba la respuesta de Andalucía ante un tsunami en la costa gaditana ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza. Y es que la ciudad de Cádiz va a ser el epicentro de la mayor prueba ante el riesgo de tsunami, pero también van a participar otros municipios costeros como Chipiona, Conil de la Frontera, Rota, Los Barrios, Puerto Real y la Línea de la Concepción que van a activar sus planes locales, como también lo harán los edificios públicos como centros educativos o empresas.

Cinco escenarios distintos: San Antonio, el Museo, la playa, el puerto,... y con la UME

El simulacro contará con hasta cinco escenarios distintos, cuatro en la capital gaditana y uno en El Puerto de Santa María, con la UME.

Plaza de San Antonio: se va a probar la evacuación en altura y en horizontal de hoteles, centros de mayores, empresas edificios públicos y centros educativos. “Tan solo en esta parte van a participar hasta 2.539 escolares, con la oportunidad que esto representa para enseñarles a actuar ante una situación de emergencia”, ha apuntado el consejero de la Presidencia.

se va a probar la evacuación en altura y en horizontal de hoteles, centros de mayores, empresas edificios públicos y centros educativos. “Tan solo en esta parte van a participar hasta 2.539 escolares, con la oportunidad que esto representa para enseñarles a actuar ante una situación de emergencia”, ha apuntado el consejero de la Presidencia. Museo de Cádiz: para la puesta en práctica de la protección del patrimonio

para la puesta en práctica de la protección del patrimonio Playa de Santa María del Mar: en el que se van a practicar los avisos a surfistas, rescates y en donde se va a trabajar también el protocolo de actuación forense, el del Instituto de Medicina Legal.

en el que se van a practicar los avisos a surfistas, rescates y en donde se va a trabajar también el protocolo de actuación forense, el del Instituto de Medicina Legal. Recinto portuario gaditano , toda la zona franca en la que desde el Colegio de Arquitectos se probará el protocolo de valoración de daños en edificaciones.

, toda la zona franca en la que desde el Colegio de Arquitectos se probará el protocolo de valoración de daños en edificaciones. Zona portuaria de El Puerto de Santa María; donde la Unidad Militar de Emergencias hará prácticas de búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios, entre otros

El Respuesta25 es el cuarto gran simulacro de emergencia regional que celebra Andalucía, desde el año 2021, para ensayar los procedimientos y protocolos de respuesta de cara a la mejora continua. Cabe recordar que las danas y trenes de borrasca que vivió la región el año pasado obligaron a cancelar el previsto para el 2024. Terremotos, inundaciones, accidentes de mercancías peligrosas o emergencias químicas han sido algunos de los riesgos para los que se ha probado la región de cara a extraer lecciones que permitan aprender y mejorar en el ámbito de las emergencias.

Antonio Sanz ha explicado que se van a probar capacidades como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Las capacidades y tiempos de evacuación vertical, es decir, en altura, y horizontal (alejamiento de la zona inundable) van a ser, asimismo, objeto de análisis y evaluación como también el funcionamiento de las comunicaciones entre las distintas administraciones y con los operativos y empresas participantes.

El consejero ha detallado que se va a activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía, “que no puedo dejar de recordar que fue el primero de esta naturaleza en elaborarse en España y uno de los más completos y sin precedentes de Europa”, ha recalcado.

El análisis de riesgo de este plan estudia cómo afectarían los distintos maremotos a la costa andaluza. Este trabajo también ha servido de base para la planificación local, que define las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Para ello, se partió de los escenarios de maremoto más desfavorables, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. El Plan cuenta con mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo momento, además del mapa de vulnerabilidad edificatoria.

Reunión en Sevilla para preparar el simulacro del tsunami en Cádiz el 20 de noviembre. / J.A.

Antonio Sanz ha recordado que no “existen mapas de vulnerabilidad edificatoria igual con este nivel de detalle, y en esto hemos sido absolutamente innovadores y de hecho han sido varias las comunidades que se han interesado por el trabajo”.

La cartografía edificio por edificio de toda la costa Andalucía -desde Ayamonte hasta Pulpí- ha sido la primera aplicación a gran escala hecha a nivel nacional e internacional del índice de vulnerabilidad relativa de los edificios.

“Es cierto que existían algunos trabajos efectuados en el ámbito académico, pero aplicados a escala local, pero de todo un territorio como el de la costa andaluza, con más de 800 kilómetros, y con aplicación práctica en materia de Protección Civil, realizado de forma automática, no había ni hay nada igual”, ha señalado el consejero.

Antonio Sanz también ha valorado la importancia de la tecnología en emergencias de estas características. En este simulacro se usarán las distintas funcionalidades que ofrece la REJA, la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía, y la conexión de los Puestos de Mando con el Centro de Coordinación Operativa Integrada con las salas 112, a través de la Plataforma de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA).