Así será el gran simulacro de maremoto que se celebrará en Cádiz el 20 de noviembre

El golfo de Cádiz es una de las zonas de España susceptibles de sufrir los tremendos efectos de un maremoto como el que azotó a la ciudad el fatídico 1 de noviembre de 1755. Una zona de riesgo sísmico moderado donde frecuentemente se producen terremotos de poca envergadura pero que, si superan los 6 grados en la escala Richter, pueden derivar también en pequeños o un gran tsunami, ante lo que debemos estar alerta.

Para entrar en materia, el próximo 20 de noviembre, Cádiz y otros municipios costeros serán el escenario del simulacro general 'Respuest@_25' de maremoto, una actuación a gran escala que pondrá a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y comunicación de los distintos organismos ante una posible emergencia por maremoto en la costa gaditana.

El simulacro, organizado por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA) de la Junta de Andalucía, tiene como principales objetivos ejecutar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía (PEMA), que recoge la estructura organizativa, procedimientos de actuación y atención en caso de alerta por tsunami.

Además, el ejercicio también tiene el objetivo de comprobar la coordinación entre los organismos implicados, verificar el funcionamiento de los sistemas de alerta desde el sistema ES-Alert (envío masivo de mensaje al teléfono móvil) e identificar posibles mejoras en los planes de emergencia.

Es importante recordar que durante la jornada, la población recibirá una alerta vía teléfono móvil ES-Alert en los puntos donde se vaya a celebrar este simulacro como centros educativos y puntos estratégicos, ante lo que es fundamental mantener la calma, conocer que es un simulacro y seguir la información desde los canales oficiales.

En esta jornada participarán numerosos cuerpos y entidades, entre ellos la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Servicio Andaluz de Salud (SAS), Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), empresas municipales, servicios de protección civil, ciudadanía, colegios profesionales y otros colectivos especializados.

Recordar que el Ayuntamiento de Cádiz aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario el pasado 31 de octubre el Plan de Actuación Local ante el riesgo de estos fenómenos naturales que pueden derivar en desastres que marca el Plan de Emergencias ante el riesgo de maremotos de Andalucía, siendo la primera y única comunidad autónoma con este documento, que es al que se debe ajustar el plan local de cada municipio, como es el caso de Cádiz, al tratarse de una ciudad en claro riesgo y peligrosidad por maremoto.

Un documento que permite a la ciudadanía acceder a toda la información para saber cómo actuar en cada momento, tanto preventiva como a posteriori si ocurriera el desastre. También informa de las zonas inundables de la ciudad y su nivel de peligrosidad, así como las zonas seguras, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, garantizando su accesibilidad. Además, se conocerán los edificios singulares, que son los espacios públicos para la atención al ciudadano una vez pasado el maremoto para la prestación de atención social, albergue, puntos sanitarios provisionales, entre otros servicios, y se tendrá conocimiento de los sistemas de alerta temprana.

El plan para los equipos de emergencia contempla la habilitación de un mando en el Cecopal desde donde se coordinaría todo el dispositivo. La dirección del Plan de Actuación Local frente a los maremotos le corresponde al alcalde, que tendrá un comité asesor, una comisión técnica y una dirección de emergencia. Además, también habrá un gabinete de información para tratar de dar mensajes a la población.

Esta coordinación tiene como objetivo tratar de prestar ayuda a la población e ir restableciendo los servicios que se hayan perdido como el agua o la electricidad. Serán los encargados de la puesta en marcha de la cadena alimenticia.

A principios de 2025 se lanzaron recomendaciones básicas que se completan con la Guía Dinámica de Tsunamis.

En marcha el sistema de sirenas y la señalética

Una de las primeras medidas previstas próximamente será la instalación de avisadores acústicos (sirenas) que complementarán el sistema Es-Alert, que responde al famoso mensaje de SMS que le llegará a toda la población afectada. La partida para estos avisadores se está tramitando a través de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado y Local (EDIL).

Por otro lado, se instalará señalética en distintos puntos de la ciudad, que estaba previsto que estuviera instalado de cara al simulacro de maremoto que se celebrará la semana próxima en Cádiz, aunque de momento no se ha habilitado. Este sistema de cartelería informará a los ciudadanos de cómo se tienen que alejar de la zona de peligro y llegar a los puntos de encuentro o zonas de protección.

De 45 minutos a 60 minutos para reaccionar en Cádiz

Antes de la llegada de la ola se sentirá un fuerte temblor y se dispondrá de casi una hora para tomar medidas y ponerse a salvo. Para ello, se informará sobre los mecanismos de autoprotección como mejor herramienta para salvar la vida.

Según recoge la Guía Dinámica de Tsunamis, las provincias más afectadas por un maremoto serían Cádiz y Huelva, así como la zona costera definida entre Ayamonte y Tarifa que comprende 22 municipios, entre los que figuran 12 poblaciones gaditanas como son Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa.

En estos puntos, los tiempos de llegada de la ola son de aproximadamente en torno a 45-60 minutos y, dada la orografía, las zonas quedarían inundadas durante más tiempo.

Qué hacer en caso de maremoto

Los seis consejos que debe saber toda la ciudadanía

Para responder y dar un primer paso y seguir las instrucciones de la Junta, estas son las instrucciones básicas que debe saber ya toda la ciudadanía.

Ponerse en alerta tras un maremoto porque puede venir un tsunami. Y después de una ola inicial pueden venir más. No usar el coche ni el ascensor bajo ninguna circunstancia. Busca la altura máxima cercana. Mínimo debe ser una cuarta planta. Ayuda a otras personas si necesitan acceder a tu piso para estar a salvo. Ten siempre una radio analógica a mano por si hay apagón y seguir las instrucciones Si estás en casa, cierra las llaves de agua, luz y gas y apártate de ventanas y mobiliario.

Evacuación horizontal: ir a puntos no inundables

Lo primero que tenemos que hacer es ponernos a salvo. Cuando se habla del término alerta por tsunami, los expertos siempre hablan de evacuación vertical, subir al menos dos o tres pisos en altura en función de la zona de Cádiz en la que te encuentres. Pero el Plan de Emergencia por Riesgo de Maremotos en Cádiz, que obliga a todos los municipios en riesgo de tsunami a elaborar su Plan de Actuación Local, recoge varios puntos de encuentro para la población residente y vías de escape ante esta emergencia en el escenario de optar por la evacuación horizontal, si así se requiriera.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el tsunami es la consecuencia inmediata de un terremoto que podría afectar a las edificaciones. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos alejamos de la costa hacia puntos no inundables o subimos varios pisos para ponernos a salvo?

José Antonio Aparicio, Presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres declaró a este periódico que "ninguna recomendación es infalible y debe adaptarse a cada lugar según la proximidad a la costa y características constructivas en cuestiones de vulnerabilidad de la edificación. Teniendo claro esto, en edificios que no hayan sufrido daños estructurales por el terremoto primará la evacuación vertical". De lo contrario, "la evacuación horizontal es posible, pero hay que calcular los tiempos y ensayarla".

Los 8 puntos de encuentro en Cádiz capital:

Parque Genovés, en la avenida Doctor Gómez Ulla Plaza de San Antonio Plaza de Mina Murallas de San Roque, en las Puertas de Tierra Parque de Kothinoussa Parque José Celestino Mutis Cruce de la avenida de la Sanidad Pública con avenida de la Constitución de 1812 Avenida de Huelva, cerca de avenida Guadalquivir

Autoprotección y evacuación vertical

En cuanto la alerta por maremoto nos llegue, si no hay síntomas evidentes de que el edificio ha quedado en mal estado por el terremoto previo se puede realizar una evacuación vertical. En términos generales, con subir a un tercer piso es suficiente, salvo si la edificación está por debajo de este nivel, con lo que hay que subir al menos 4 pisos.

Es importante que cada ciudadano tenga claro su plan de autoprotección, que debe empezar primero en su domicilio, en segundo lugar en el sitio donde estudian los hijos, tercero en su lugar de trabajo y cuarto en los lugares de ocio. De este modo, cada familia debe tener acordado un punto de reunión ante una situación crítica como un posible maremoto, por si fallan los medios de comunicación. También se recomienda tener una mochila de emergencia para toda la familia, con una radio de las antiguas, una linterna para poder alumbrar y señalizar, pilas de repuesto precintadas y un pequeño botiquín.