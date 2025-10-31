Tsunami en Cádiz: Así serán las señales que habrá que seguir para ponerse a salvo

Cádiz, uno de los municipios de España y de Europa con mayores posibilidades de sufrir los efectos devastadores de un maremoto y de un tsunami, se prepara seriamente para afrontarlo. El primer Plan de Actuación Local ante el riesgo de maremotos que se elabora expresamente para la ciudad se presenta y se somete a votación hoy viernes 31 de octubre en un pleno extraordinario. El documento, de más de 150 páginas, complementa y amplía el plan autonómico.

Como ya publicó este periódico, una de las primeras medidas previstas en este plan será la instalación de avisadores acústicos (sirenas) que complementarán el sistema Es-Alert (mensaje de SMS que le llegará a toda la población afectada). La partida para estos avisadores se está tramitando a través de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado y Local (EDIL).

Por otro lado, se instalará señalética en distintos puntos de la ciudad para que los ciudadanos sepan alejarse de la zona de peligro y llegar a los puntos de encuentro o zonas de protección. También se continuarán realizando simulacros y talleres formativos e informativos.

El Plan de Actuación Local ante el riesgo de maremotos es un documento muy extenso con muchas previsiones y precisiones técnicas, pero centrémonos ahora en la señalización y en las medidas de autoprotección y de evacuación a tomar por la población en caso de una alerta. En el plan se informa de que serán las previstas en el Decreto 127/2023, de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el riesgo de maremotos en Andalucía, que a su vez se basa en la Guía Técnica de Señalización de Maremotos publicada en 2023 por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

La competencia de este organismo en la elaboración de las citadas guías técnicas de información y avisos a la población viene recogida en el apartado 8.2 del Plan General de Emergencias (PLEGEM) . Esta señalización tiene un ámbito de aplicación a todas las zonas de costa andaluza que puedan verse afectadas por el riesgo de maremotos y está basada en la norma UNE-ISO 7010:2020, que aprueba la señalética de maremotos.

Criterios generales de señalización

La implantación de la señalización prevista deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

Ubicación: se situarán en las calles, caminos, carreteras por las que se prevea la evacuación a pie hacia zonas elevadas, prestándose especial atención a los cruces para evitar obstrucciones.

Condiciones del terreno: deberán instalarse en suelo firme que permita mantener su consistencia.

Facilidad de acceso: deberán instalarse en lugares de fácil acceso que permita su mantenimiento.

Protección e integridad: deben instalarse en lugares fácilmente visibles, y protegidas frente a las condiciones climáticas adversas.

Idiomas: se deben utilizar las lenguas oficiales en cada territorio, siendo además recomendable el uso de la correspondiente versión en inglés u otras lenguas extranjeras en los puntos de mayor afluencia de ciudadanos de otros países.

Señales y sus tipos

La norma UNE-EN ISO 7010:2020 especifica tres tipos básicos de señales de maremotos o tsunamis:

a) Señal general de advertencia

b) Señales de evacuación

c) Señal general de zona segura

d) Señales complementarias

Según las simulaciones que se recogen en el Anexo III, Análisis de Riesgos, del Decreto 127/2023, de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el riesgo de maremotos en Andalucía, el tiempo de llegada de la primera ola o de la más desfavorable para el el municipio de Cádiz es de 58 minutos.

De estas simulaciones se puede deducir que el calado máximo (la altura de la columna de agua tierra a dentro) puede llegar a 12,77 metros en el entorno de la Playa de la Caleta y en el de la Playa de Santa María del Mar, así como en todo el frente costero abierto al Atlántico, siendo las zonas más afectadas los distritos 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 10.

Del estudio derivado de la capa de velocidad de flujo se extrae que las zonas con mayor peligro por “arrastre de personas” son los distritos: 1, 3, 4, 5, 9 y 10. Del 1 al 7 son los distritos del casco histórico y 8, 9 y 10, los de Extramuros. El distrito 2 se corresponde con el centro, en el entorno de la calle Ancha, y el 8, con Bahía Blanca, San Severiano, Astilleros, Asdrúbal, Cuarteles y Santa María del Mar.

Señales de evacuación y advertencia por tsunami Nombre de la señal Descripción o significado Peligro de tsunami Señal de seguridad que advierte del peligro de tsunami. Ruta de evacuación a zona segura (ambas direcciones) Camino que conduce hacia una zona segura o punto de reunión en caso de tsunami. Ruta de evacuación por escaleras. (ambas direcciones) Utilizada en zonas de alta pendiente o acantilados en las cuales se requiere subir escaleras para evacuación a zonas seguras. Ruta de evacuación hacia edificaciones (ambas direcciones) Caminos que conducen hacia un edificio seguro previamente evaluado. Ruta de evacuación hacia edificaciones (dirección diagonal) Caminos que conducen hacia un edificio seguro previamente evaluado. Zona segura de tsunami Lugar que se encuentra fuera del área de peligro y donde la población puede refugiarse temporalmente. Ruta de evacuación vertical Señal que designa un edificio apto para evacuación vertical en caso de tsunami. Límite máximo de inundación Señal que indica la distancia máxima horizontal o el límite máximo alcanzado por un tsunami según eventos históricos. Ruta de evacuación vehicular Para indicar la ruta de evacuación vehicular. Usada en vías que cumpla con características mínimas y que no generen congestión. Pueden ser usadas en zonas rurales, más no se recomienda para zonas urbanas.

Medidas de protección y recomendaciones a la población

En el Plan de Actuación Local ante el riesgo de maremotos de Cádiz se adjuntan las recomendaciones de autoprotección a llevar a cabo por la población que reside o frecuenta las zonas susceptibles de ser afectadas por un maremoto. Están contempladas en la Guía Didáctica de Tsunamis publicada por la Junta de Andalucía, cuyo enlace es: https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-10/Gu%C3%ADa%20did%C3%A1ctica%20Tsunamis.pdf

Entre esas medidas de protección, recomendaciones y advertencias, figuran las siguientes:

Si vives en la costa, planea y ensaya de antemano una forma de evacuar con tu familia, conoce las vías de evacuación y puntos de reunión posterior.

Antes del maremoto:

-Localiza lugares altos donde puedas refugiarte en caso de maremoto, por ejemplo, en edificios resistentes de más de cuatro pisos.

-Conoce la distribución de los lugares seguros y vías de escape de la casa o lugar de trabajo.

-Aprende a cortar la electricidad, el agua y el gas, incluso en la oscuridad.

-Ten preparado un botiquín, radio, pilas secas, cargadores de móvil y elementos necesarios para una evacuación.

-Informa a tu familia de los pasos a seguir, especialmente la ruta de huida y el punto de encuentro. Lo mismo debe hacerse en los centros educativos.

-En oficinas y grupos numerosos, organiza un plan de evacuación que todos conozcan y en el que participen.

Durante el maremoto y el tsunami:

-Mantén la calma y evita situaciones de pánico.

-Si estás en el litoral y sientes un terremoto tan fuerte como para agrietar muro, es posible que en los minutos siguientes se produzca un tsunami.

-Dirígete a una zona alta de al menos 30 metros sobre el nivel del mar.

-Aléjate de ríos, cauces secos o vaguadas por los que pueda adentrarse el agua

-No te quedes en la playa, ni cerca, para observar el mar ¡Ponte a salvo!

Después del fenómeno:

-Es el momento de valorar la situación, comprobar daños y adoptar una conducta preventiva que evite nuevas situaciones de peligro.

-Realojos: Vuelve solo cuando las autoridades lo permitan ¡Un tsunami puede durar horas!

-Comprueba el estado de tu casa antes de volver a ocuparla.

-Revisa tu provisión de alimentos y bebidas. No comas ni bebas de recipientes abiertos.

-No uses tu coche salvo que sea de urgencia. Despeja la calle a los vehículos emergencia.

-Mantén la calma, corta cualquier bulo o rumor e infórmate por canales oficiales y medios de comunicación.

Recomendaciones en la costa:

-Si estás en una embarcación, adéntrate en el mar a más de 100 metros de profundidad.

-Si te ves arrastrado por una ola, agárrate a algo que flote.

-Un tsunami puede tener diez o más olas destructivas en las siguientes doce horas.

-Sigue siempre información fiable y contrastada transmitida por canales oficiales y medios de comunicación.

-Si hay que evacuar, lleva agua, alimentos, ropa seca y elementos de primeros auxilios.

¿Cuándo evacuar?

-Cuando estés cerca de la costa y sientas un terremoto fuerte o prolongado.

-Cuando observes una retirada rápida y evidente del mar. El agua volverá bruscamente.

-Cuando haya una alerta o comunicado oficial.

¿Cuándo regresar?

-Cuando lo dispongan las autoridades. Un tsunami es una serie de olas que puede continuar llegando a la costa durante horas: la mayor puede ser la siguiente.

Atención psicológica

-No podemos evitar ni predecir un maremoto, pero sí aprender a gestionar nuestros sentimientos a la hora de afrontar una gran catástrofe.

--Información: Para saber responder a las emociones es importante informarnos sobre cómo actuar. A mayor nivel de conocimiento, mayor capacidad de reacción.

-Autocontrol: para hacer frente a estas situaciones es necesario recuperar la capacidad de control y la seguridad en uno mismo.

-Reacciones: Tras un tsunami es frecuente que aparezcan sentimientos como el enfado, la rabia, el bloqueo emocional, la ansiedad o el terror al mar.

-Es esencial facilitar la vuelta a la rutina, a desempeñar la actividad previa al desastre natural.

-Los individuos superan estas crisis de manera paulatina. Si persisten los problemas, recurre a ayuda profesional.

Para los niños

-Los menores tienden a imitar las reacciones de los adultos: depende de cómo se comporten estos, así actuarán ellos. Si los adultos responden con alarma, los niños se asustarán más.

-Es normal que los menores estén asustados tras un desastre natural. Las reacciones pueden aparecer inmediatamente o tras varios días o semanas. Los bebés pueden reaccionar llorando más de lo acostumbrado o demandando que los lleven en brazos. Los niños pueden presentar problemas para irse a la cama, tener pesadillas o conductas agresivas. Hay que ser flexibles ante estas situaciones.

Orientaciones para padres y profesores

-Se debe atender y tranquilizar a los niños y demostrarles que comprendemos que estén asustados.

-Tras un proceso traumático, los menores necesitan recibir apoyo y seguridad.

-Explícales qué ha ocurrido, responde a sus dudas y ofréceles información clara.

-Anímales a que compartan sus miedos y sentimientos (pueden hacer un dibujo o escribir su experiencia).

-Evita la sobreexposición a las noticias trágicas. Rehúye de imágenes de destrucción o datos de fallecidos.

-Involucra a niños y adolescentes en las tareas de reconstrucción y elaboración de planes de protección ante nuevos desastres.

Información

-Previsión: Aprende cómo actuar en caso de tsunami. Organiza simulacros, estudia vías de evacuación, planifica una hoja de ruta con tu familia.

-Medios autorizados: Mantente informado a través de fuentes autorizadas, redes sociales oficiales y medios de comunicación.

-Actuación: Sigue las indicaciones de autoridades y organismos intervinientes que te guiarán sobre alarmas de tsunamis, acciones a seguir y realojos, entre otras situaciones.

-Bulos: Evita propagar bulos o información exagerada. Si es necesario, denuncia los bulos ante las autoridades competentes.