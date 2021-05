La revalorización de Puntales

Vivir en Cádiz con vistas al mar y en una vivienda de nueva construcción se antoja cuanto menos difícil. Porque apenas queda superficie que explorar en la capital del sur. Sin embargo, Nunadrola, la empresa gaditana perteneciente a Grupo Carrod ha creado una oportunidad incomparable. Una zona residencial y familiar, con zonas verdes, tranquila, donde vivir con calidad en Cádiz.

Elena Fernández, es la Consejera Delegada de esta empresa familiar empeñada en revalorizar espacios en la capital. Una compañía que cumple 40 años - se funda en 1981- y que creó José Fernández, padre de Elena. La pasión por aportar valor en las zonas residenciales de Cádiz es uno de los secretos del éxito de Nunadrola, que ya vio en Torre D’ Arenas -uno de sus primeros bloques de pisos en la capital- una oportunidad de futuro. Un edificio de diseño renovado ya que en palabras de Elena Fernández, “creemos que el diseño de nuestros edificios nos define. Durante mucho tiempo, quizás, no se le ha prestado demasiada atención a esto y hacer las cosas con gusto cuesta lo mismo y añade valor”.

Dicho y hecho. Y es que Torre D’Arenas, situada junto al estadio Ramón de Carranza, es una muestra de ello. Con un estilo muy personalizado y materiales de gran calidad, destaca frente a los edificios colindantes. Las ganas por generar oportunidades de presente -más que de futuro- para vivir en Cádiz es lo que lleva a Nunadrola a invertir en Puntales, para construir Áncora, una apuesta que ahora se ve reforzada por la gran transformación que va a experimentar el barrio con las actuaciones que tiene previstas el Ayuntamiento. “Cuando llego a la zona, lo primero que veo es que se puede vivir en Cádiz, en una promoción de nueva construcción con vistas al mar. Y además con unas vistas espectaculares. Incluso, gracias a la reforma que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Cádiz en Puntales, con un paseo marítimo y un espigón con posibilidad de atracar embarcaciones de recreo, así como por las múltiples zonas verdes previstas lo hacen un lugar único para vivir”, expresa Elena Fernández.

Percepción “Hay que mirar la zona del barrio Puntales con nuevos ojos”

Las vivivendas de Áncora estarán disponibles para entrar a vivir, según el proyecto, en abril del próximo año 2022 en una zona ideal para vivir. Bloques con bajo en altura, dos pisos y ático. Con viviendas de dos habitaciones - las que dan hacia el mar - y con tres habitaciones en la fachada más soleada del edificio, que pese a no dar al Golfo de Cádiz, sí son ciertamente más luminosas. Elena Fernández lo tiene claro con Puntales porque “es una zona perfecta para disfrutar de la vida en Cádiz”. Tradicionalmente, Puntales ha sido un barrio de pescadores y trabajadores y que erróneamente ha tenido una connotación negativa dentro de la superficie gaditana. Cierto es, que no es la zona habitualmente demandada para vivir ya que las casas dan hacia el otro lado del mar, con vistas al Puerto de Santa María, a Puerto Real y al Puente de La Pepa, y no hacia el océano Atlántico. Pero, no por ello deja de ser una zona privilegiada en la ‘Tacita de Plata’ con la suerte de poder disfrutar del mar desde la ventana y de la tranquilidad de una zona residencial de calidad, sin locales comerciales y donde los coches que aparquen sean de los propios vecinos que van a vivir.

Elena insta con acierto “a mirar con nuevos ojos al barrio de Puntales. Evidentemente, nosotros entramos a invertir en el proyecto, porque Puntales lo tiene todo para convertirse en una gran zona residencial. El revulsivo de las actuaciones en los espacios públicos, unido a la inversión privada, estamos convencidos que no tiene más remedio que revalorizar la zona y por tanto las viviendas que estamos promoviendo”. Aún quedan algunas viviendas a la venta caracterizadas por la calidad de los materiales, el diseño novedoso de sus estancias, la lumonisidad de sus terrazas y sus vistas. Además, repletas de servicios esenciales cerca, como supermercados, colegios, centro de salud o farmacias. “Creo que hemos conseguido transmitir a nuestros compradores nuestra visión de este maravilloso barrio de Cádiz y ahora están tan enamorados de este proyecto como nosotros”, cuenta Elena. Una oportunidad única.