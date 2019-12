"El reto de los Servicios Sociales en Cádiz es ahora gestionarlos bien"

En un acto en celebrado en el despacho de Alcaldía, el primer teniente de alcalde, Demetrio Quirós, y la concejala de Servicios Sociales, Helena Fernández, han recibido esta mañana de manos de Gustavo García, vicepresidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el premio anual de excelencia en gasto social.

Cádiz es la segunda capital de provincia española que más inversión social realiza y uno de los 34 ayuntamientos de localidades de más de 20.000 habitantes que cumplen en toda España los criterios de excelencia de la asociación en este parámetro, con un gasto en 2018 de 140,56 euros por habitante, una cantidad sólo superada por Bilbao entre las capitales de provincia.

El vicepresidente de la asociación, Gustavo García, ha defendido el carácter independiente del colectivo que toma como base los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. García ha subrayado que el Ayuntamiento de Cádiz cumple con las tres premisas necesarias para obtener este premio: que la inversión sea superior a los 100 euros por habitante/año, que el dinero que se destina a Servicios Sociales sea superior del 10% del gasto no financiero y que el presupuesto de 2019 no sea menor que el de 2018. Además, cumple con un cuarto, que es el portal de transparencia.

"Eso está muy bien, pero ahora tenéis un reto. Invertir mucho y gastar mucho no quiere decir gastar bien. No quiero decir que no estéis gastando bien, sino que vuestro reto ahora no es dedicar recursos, sino administrarlos bien. Y ser excelentes, no sólo en inversión, sino en hacer bien las cosas", ha dicho Gustavo García ante los periodistas tras la entrega del premio. "Un Ayuntamiento que solo dedica a 30 euros al año por habitante no se va a ninguna parte. Pero invertir mucho tampoco garantiza que la cosas se hagan bien", ha recalcado

"En este sentido, hay que recordar que no estamos hablando solo de pobreza, de gente necesitada. No hablamos de solidaridad, esa palabra que se devalúa y se envilece porque se aplica a cualquier cosa que hace cualquier famoso para hacer imagen", ha aclarado Gustavo García.

Trabajadores precarios

"La idea de pobreza ha cambiado. Antes era pobreza y exclusión social. Hoy hay mucha gente pobre que no son excluidos, muchísimos trabajadores precarios, con bajos salarios, que están totalmente integrados, que son buenos padres, buenas madres, gente involucrada, trabajadora, muy trabajadora alguna, que sin embargo no llega a fin de mes", ha añadido el vicepresidente de la asociación.

"Para ellos no estamos los servicios sociales, para ello, ojalá tuviésemos una renta de garantía de ingresos estatal, para que no tuviésemos que estar haciendo ayudas de esto, ayudas de aquello, que además de ser ineficaces, nos complican la vida y nos hacen burócratas", ha apuntado Gustavo García.

"Los servicios sociales tenemos hoy más que ver con la cohesión social que con la pobreza. Una familia pobre durante mucho tiempo, una concentración de personas pobres en un entorno vecinal es un riesgo tremendo de marginación. De la pobreza se sale fácil, con un buen trabajo y unos buenos ingresos. De la marginación no se sale tan fácil", ha explicado el vicepresidente de la asociación.

"Que la pobreza no se convierta en exclusión"

"Por eso es tan importante la labor de los Servicios Sociales, que con esa inversión consigáis que la pobreza no se convierta en exclusión. Y saber intervenir en nuevas situaciones, como las de dependencia, incluidos cuidadores y cuidadoras, que ven hipotecada su vida si no se les atiende, a veces de manera dramática; o en situaciones que viven personas con discapacidad, niños y niñas que necesitan un entorno adecuado, personas inmigrantes, y ante la soledad que viven los mayores, pero no sólo ellos".

"Espero que en el Ayuntamiento de Cádiz seáis y sigais siendo excelentes, no sólo en inversión, que ya lo sois, sino en saber hacer bien las cosas y ser una referencia para Andalucía y para España. Lo tenéis todo: una inversión, una plantilla con solera desde los años 80 y gente nueva. Con ese impulso político, con esa inversión y esa plantilla, tenéis los mimbres para que Cádiz sea una sociedad cohesionada donde nadie se queda al margen de la vida colectiva que teneis", concluyó Gustavo García.