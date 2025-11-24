Todos los responsables del Obispado de Cádiz seguirán en sus cargos

Todos los sacerdotes y laicos que hasta ahora asumían alguna responsabilidad en la diócesis de Cádiz y Ceuta van a seguir al frente de esos oficios. Esa ha sido una de las primeras decisiones tomadas por el administrador apostólico que fue nombrado este sábado, Ramón Valdivia, que va a mantener en el cargo a todos los oficios del Obispado.

Conviene recordar que el nombramiento de un administrador apostólico conducía al cese de oficios como el del vicario general y los vicarios episcopales, si bien podían ser mantenidos en sus cargos si así lo determinaba el representante del Papa en la diócesis. Y eso es precisamente lo que ha decidido Ramón Valdivia este lunes.

Según ha informado el Obispado, por decisión del administrador apostólico seguirán al frente de sus cargos el vicario general (Óscar González), el provicario general (Pedro Velo, que también seguirá como vicario judicial), el vicario episcopal de Ceuta (Francisco Jesús Fernández), el vicario episcopal para la Evangelización y el Primer Anuncio (Fernando Campos, que fuera vicario general antes del nombramiento del actual), el vicario episcopal para la Bahía y La Janda (Gonzalo Núñez) y el vicario episcopal para el Campo de Gibraltar (Juan José Marina).

Junto a ellos han sido confirmados "todos los que ejercen un oficio eclesiástico, tanto en la Curia diocesana como en el Tribunal Eclesiástico, con las mismas facultades que tenían hasta el momento presente", según ha comunicado el Obispado.