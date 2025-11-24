El sustituto de Zornoza ya pasea por Cádiz

El administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia, pasea por la calle Compañía este lunes acompañado del vicario general y el canciller de la diócesis.

El obispo Ramón Valdivia ya pasea por la ciudad donde tiene su sede la diócesis de Cádiz y Ceuta, esa que el Papa León XIV le encomendó gestionar este sábado y en la que ya ha comenzado a ejercer. Después de su primera visita el sábado, en la que coincidió con Rafael Zornoza y mantuvo un primer contacto con el Colegio de Consultores (órgano diocesano sobre el que se sustenta el gobierno de la diócesis cuando se queda sin obispo), Ramón Valdivia ha iniciado su etapa como administrador apostólico.

Este lunes ya ha sido visto paseando las calles de la ciudad, en un recorrido por Compañía, Plaza de las Flores y Hospital de Mujeres que le será muy familiar, ya que lo normal es que el administrador apostólico pase a vivir en la residencia episcopal de la calle Arquitecto Acero.

Del mismo modo, Ramón Valdivia ha tenido oportunidad de mantener esta mañana un encuentro con algunos miembros de la Curia y con trabajadores del Obispado. A todos ellos ha sido presentado por el vicario general, Óscar González, que ha asegurado que la diócesis lo recibe "con un gran cariño y agradecemos su entrega, ya que deja todo en Sevilla por estar aquí", asegurando al mismo tiempo que en el Obispado "va a encontrar a unos fidelísimos colaboradores, con un destacado nivel de competencias".

Reunión de Ramón Valdivia, administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta, con los trabajadores del Obispado este lunes. / Obispado de Cádiz

Necesitará algunos días aún el administrador apostólico para cerrar varios asuntos que tiene pendientes en Sevilla, donde hasta el sábado ejercía como obispo auxiliar. Pero su intención, según trasladan fuentes del Obispado, es que a partir de la próxima semana ya esté 100% dedicado a la diócesis y a esa gestión encomendada por el Papa León XIV hasta el nombramiento del obispo sucesor de Zornoza.

"Desde que entré en el Seminario mi vida es para el Señor. No soy dueño de mi vida y estoy para el Señor y para vosotros. Vengo como servidor de la diócesis y de vosotros", ha trasladado a los trabajadores del Obispado el administrador apostólico, que ha pedido paciencia en estos días de adaptación. "Nos ponemos en las manos de Dios y os pido que vayamos poco a poco", ha afirmado Valdivia según cuenta el Obispado.

El fin de semana, su presentación en sociedad

Con estas primeras reuniones tras su nombramiento, Ramón Valdivia tiene previsto acudir este sábado a las 12.00 horas a la Catedral de Cádiz para asistir a una misa de bienvenida de la diócesis como administrador parroquial. Será, de algún modo, la presentación en sociedad del nuevo responsable de la diócesis.

Además, Valdivia estará al día siguiente, el domingo 30 de noviembre, en la Catedral de Ceuta, donde asistirá igualmente a las 12.00 horas a esa misa con la que la Iglesia gaditana da la bienvenida a la persona a la que se le ha encomendado su gobierno hasta que Roma nombre un nuevo obispo.