Primeras palabras de Ramón Valdivia sobre su llegada a la diócesis de Cádiz: "¡Estoy dispuesto!"

El nuevo administrado apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia, ha publicado una carta que recoge la página web del Obispado gaditano y en la que hace públicas sus primeras impresiones tras el nombramiento que ha recibido de parte del papa León XIV, que ha aceptado la renuncia del hasta ahora obispo Rafael Zornoza. En su misiva, el nuevo máximo responsable de la Iglesia gaditana expresa su voluntad de aceptar la vaticana decisión, con agradecimiento especial al Papa por la confianza en su persona, saluda a su nueva feligresía y muestra su rotunda voluntad a asumir este servicio diocesano transitorio: "¡Estoy dispuesto!". Valdivia también agradece el trabajo de Zornoza en la diócesis gaditana.

"Quiero expresar mi agradecimiento al Santo Padre León XIV por la confianza que ha depositado en mi persona para esta nueva responsabilidad en el servicio episcopal para la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Una vez más, pongo mi humilde “sí” para que se manifieste el amor de Dios, a través de mi pequeñez. Será un periodo transitorio, pero cada instante cuenta en nuestro camino de fe, por eso estoy decidido a vivirlo con intensidad y agradecimiento. ¡Estoy dispuesto!", escribe monseñor Valdivia.

Pronto, el nuevo administrador apostólico de la diócesis gaditana tiene palabras para el obispo saliente, sin mencionar en ningún momento la delicada situación en la que se encuentra Rafael Zornoza al estar investigado por Roma por una denuncia de pederastia, aunque sí habla de su enfermedad: "En mi nombre, y en el de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, quiero agradecer de corazón a D. Rafael su servicio en esta Iglesia durante los últimos catorce años. Rezaremos especialmente para que recupere totalmente la salud. También quiero agradecer a todos los que trabajaron en nuestra diócesis para transmitirnos el más hermoso patrimonio que tenemos: la fe".

A continuación, Ramón Valdivia se declara conocedor, en parte, de la realidad de la diócesis y hace referencia a sus estancias en la provincia: "Comienzo mi misión entre vosotros con la confianza de quien no llega como un extraño. Aunque hay muchas zonas que aún no conozco de vuestra diócesis, otras en cambio, me son muy cercanas, tanto geográfica como espiritualmente. Espero poder estar cerca y testimoniar el amor de Dios. Estoy muy agradecido al Señor por el encargo de servir a esta Iglesia hermanas con las que ya he colaborado previamente a través de mi labor en la Delegación de Patrimonio de la Asamblea de los Obispos del Sur y en otras invitaciones que me han hecho".

Sus siguientes palabras están dedicadas expresamente a la comunidad de creyentes, desde los sacerdotes y consagrados hasta otros miembros diocesanos y al conjunto de los laicos: "Queridos hermanos sacerdotes y diáconos; consagrados y consagradas (especialmente de clausura); seminaristas y familias, ¡contad conmigo para impulsaros a responder a los desafíos del mundo con un cristianismo maduro y entregado! ¡Queridos niños y jóvenes, adultos y personas mayores, enfermos y necesitados, pobres y migrantes, ojalá podáis encontrar en mí el hermano que os acoja y muestre el camino hacia Dios!".

No se olvida Ramón Valdivia del resto de la ciudadanía y de lo que denomina la sociedad civil, un amplio sector de la sociedad para quien también dedica unas palabras: "Quisiera aprovechar este saludo para mostrar mi reconocimiento y disponibilidad a la sociedad civil de Cádiz y Ceuta: desde los responsables de la administración pública a los servidores en los ámbitos militar, académico, cultural, jurídico, sanitario, etc. La pluralidad religiosa, cultural y social que configura nuestra diócesis es una oportunidad significativa para seguir aportando dinamismo y esperanza a nuestra sociedad. La peculiaridad geográfica la convierte en puerto de llegada y salida, por tanto, lugar de encuentro y de conocimiento mutuo. Os pido que me ayudéis a colaborar para que yo también sea, puente de unidad y de paz".

Y concluye su misiva el nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta: "Me pongo en las manos del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo la misión que se me ha encomendado. Ruego a la Madre de Dios, en las distintas advocaciones de nuestras diócesis, que me concedan la ternura y la firmeza necesarias para transmitir el tesoro de la fe; y, a los Santos Patronos de la Diócesis de Cádiz, Servando y Germán, y los Santos Mártires franciscanos, protectores de Ceuta, que me ayuden a entregarme hasta el extremo".