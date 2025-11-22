El Papa nombra un administrador apostólico para la diócesis de Cádiz y Ceuta

El Papa León XIV ha puesto fin este sábado al período de Rafael Zornoza como obispo de Cádiz y Ceuta. 16 meses después de haber presentado su renuncia y en medio de una investigación por presuntos abusos sexuales contra un menor, el hasta ahora obispo se despide de la diócesis, que quedará gobernada a partir de ahora por un administrador apostólico.

En concreto, será el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, quien asuma el gobierno de la diócesis de Cádiz. Curiosamente, este obispo ya estuvo hace unos días en la ciudad inaugurando el curso de formación de las hermandades gaditanas. Y también ha sido noticia esta semana al volver a plantear la posibilidad de que la Semana Santa cambie de fecha para que católicos y ortodoxos celebren la Pascua al mismo tiempo.

Nacido en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1997) y ostenta el Bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2006) y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (2008).

Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003, habiendo permanecido desde entonces en Sevilla, diócesis de la que es obispo auxiliar desde 2023.