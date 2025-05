Cádiz/El que la sigue la consigue. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) quiere llevar todo el proceso negociador con sigilo pero este periódico ha podido confirmar por fuentes solventes que el puerto de Cádiz podría volver a tener conexión marítima fija y periódica con Marruecos a partir de octubre o noviembre de este año.

Han sido horas y horas de negociaciones y kilómetros y kilómetros de idas y venidas desde la Península hasta la vecina Marruecos pero Teófila Martínez dijo que lo conseguía y parece que lo va a conseguir. Han pasado poco más de diez años para que Cádiz vuelva a conquistar Marruecos, con lo que esto significa para los tráficos portuarios así como para ampliar la polivalencia de los muelles gaditanos, que se abren así a nuevos clientes y a un nuevo hinterland que podría traer consigo una nueva y gran ventana económica para lo que aún le queda por llegar al puerto de Cádiz.

La base inicial de esta conexión será Cádiz-Agadir-Cádiz, pero la noticia podría agigantarse mucho más si se llega a confirmar los rumores de que esa línea podría ampliarse tanto por arriba como por abajo. Es decir que no empezaría en Agadir sino en Dákar y no terminaría en Cádiz sino que el puerto gaditano se convertiría en la puerta de acceso a Europa, de manera que gran parte de la mercancía que llegue procedente de Marruecos podría tener como destino Rotterdam o Amberes a través de conexiones ferroviarias.

Uno de los últimos barcos que mantuvo la conexión marítima entre el puerto de Cádiz y Marruecos.

Este periódico ha contactado con la APBC para que le confirme todo estos datos pero ha recibido sólo una respuesta: "Estamos trabajando seriamente en este tema y no podemos adelantar nada. Cuando haya alguna noticia, la daremos". A pesar de esa comprensible cerrazón las continuas notas de prensa emitidas desde la propia Autoridad Portuaria sobre viajes de ida y vuelta entre Marruecos y Cádiz hacían pensar que había algo más allá de una simple negociación y que ya estaban casi intercambiándose banderines entre los dos equipos antes de empezar el partido, algo que podría ocurrir en torno al mes de octubre, es decir, en cuanto pase el verano.

En cuanto a la naviera que se hará cargo de esta línea marítima que volvería a unir Cádiz con Marruecos después de unos largos diez años, todo apunta a que podría ser Atlas Marine, ya que fue el CEO de esta compañía, Ben Sharp, el que durante uno de los encuentros puso sobre la mesa cómo se integraría la futura línea entre los puertos de Agadir y Cádiz con la autopista marítima Abidjan-Portsmouth, es decir, con Costa de Marfil y Reino Unido.

Aún son muchas las incognitas abiertas pero algo si es cierto, que Teófila Martínez pasará a la historia del puerto de Cádiz por haber sido la presidenta que recuperó el tráfico con Marruecos.

Este procedimiento no ha sido nada fácil y ha vivido muchos meses y años de total inoperancia y desesperanza. A la línea no le salían novios porque a ninguno le salían las cuentas. No había color y el verde del dinero no se veía claro.

Pero es evidente que el puerto de Cádiz que llevan en carpetas de fotos los comerciales de la APBC nada tiene que ver con el que se dibujaba hace diez u once años. Se ha logrado implantar certidumbre en muchos procedimientos que hasta hace unos años tan sólo aparecían dibujados en planos e infografías y que ahora pueden mostrarse con vídeos e imágenes ya reales.

Zona de contenedores del puerto de Agadir

Se muestra una terminal de contenedores en un estado avanzadísimo de ejecución, en una fase ya que roza el final definitivo de la obra, un túnel para el paso de los camiones que transiten con origen o destino a esa terminal de carga, un tren que la unirá con el trazado ferroviario nacional y una serie de modificaciones más que hacen que el puerto de Cádiz sea mucho más fácil de vender para clientes potenciales que miran con recelo cualquier ofrecimiento en el que no brille la garantía.

Diez años sin conexión con Marruecos

"Es una línea que se fue porque quebró la naviera que operaba en su momento y desde entonces la Autoridad Portuaria no ha parado de trabajar para intentar recuperarla. Hemos asistido a ferias y foros y mantenido encuentros pero de momento no hay ningún fruto". Así de contundentes se mostraba la APBC pocas horas después de regresar de una de sus muchas misiones comercial en Marruecos.

Desde hace diez años no tiene una línea marítima regular con Marruecos.

Cádiz mira siempre hacia Agadir y Casablanca. Todos los puertos miran con recelo a Tánger, pero Marruecos tiene otros puntos donde el puerto gaditano puede hallar negocio y, con ello, la recuperación de sus históricas conexiones con el país vecino. Pero parece que Cádiz y Huelva, a veces enfrentadas por los tráficos con Canarias, se han repartido las conexiones y Huelva parece que aspira a Tánger y Cádiz a Agadir.

El objetivo de todos estos encuentros no es otro que recuperar el tráfico portuario entre Cádiz y Marruecos, porque “por su situación geoestratégica, sus conexiones marítimas y terrestres, la capacidad técnica y de infraestructuras del puerto y la capacidad profesional de los servicios y la comunidad portuaria, el puerto de Cádiz es la mejor opción para la conexión del país vecino con Europa”, según afirmaba en su momento la propia APBC.

Cabe recordar que el puerto de la Bahía de Cádiz ha mantenido históricamente conexión marítima con Marruecos hasta el año 2014 y desde entonces la recuperación de este tráfico se ha convertido en un objetivo primordial para el puerto, como ha reconocido en alguna ocasión la propia APBC.

En este sentido se han realizado a lo largo de los últimos años numerosos contactos institucionales y mantenido reuniones con empresas del sector, tanto españolas como marroquíes, además de varias visitas al país vecino.

El puerto de Cádiz ofrece una situación geoestratégica con desviación cero sobre las grandes rutas marítimas del mundo, interconectividad por tierra, mar y aire, con un aeropuerto internacional, puerto, autovías y autopistas.

Está preparado para atender cualquier tipo de tráfico, no sólo el tráfico rodado que hasta el año 2014 se mantuvo en línea regular con Marruecos, sino también pesca, contenedores, graneles, cruceros, incluso reparación naval e industria off shore.

Ya en junio de 2011, este periódico informó de que la naviera Comanav, debido a una reestructuración interna y a un cambio de su accionariado, decidió dejar el puerto de Cádiz después de 21 años de fidelidad. En aquel entonces, Comanav e IMTC, de capital marroquí, mantenían salidas desde Cádiz rumbo a Casablanca los martes, miércoles, jueves y domingo con sus buques Divio y Mekness, respectivamente.

Pero los nuevos dueños de la Comanav hicieron cuentas y vieron que Cádiz no les salía rentable así que cortaron por lo sano. En aquel momento, la naviera IMTC se quedaba sola, con el compromiso de una clientela a la que se debía seguir dando servicio.

La empresa Vapores Suardíaz, que representa y representaba en aquel entonces a IMTC, consiguió, gracias al tesón de su responsable en Cádiz, Joaquín Nieto, que la naviera marroquí pusiera un segundo buque para cubrir el vacío que dejaba Comanav en el puerto gaditano.

Así optó por colocar en la ruta al Fes, que se sumaba al Mekness.

Sobre ese "puente" marítimo, la clientela que requería ese tráfico con Casablanca para enviar hacia suelo marroquí sus mercancías y, sobre todo, para recibir de allí productos textiles y mariscos y pescados congelados, cubría sus necesidades.

Pero la única conexión con Marruecos ya había entrado en desgracia y terminó por desaparecer hace ahora diez años. La gota que colmó el vaso fue el embargo o paralización cautelar de la flota de IMTC pero el desgaste de la línea se inició poco tiempo después de la marcha definitiva de Comanav.

Pero las cosas han cambiado. Teófila Martínez parece que prefiere no hacerlo público aún pero fuentes que han participado de manera activa en las misiones comerciales confirman que la negociación está muy avanzada y que, con ellas, el puerto de Cádiz pasa una nueva página de su historia.