¿Se queda pequeño el puerto de Cádiz para alojar a tantos cruceros?

A las cuatro de la mañana de este martes, los prácticos del puerto de Cádiz, remolcadores y amarradores asistían la salida del Nieves B, uno de los dos portacontenedores que visitará a lo largo de esta jornada la terminal Reina Sofía. A las dos de la tarde ya estaba nombrada la primera mano de estibadores para cargar y descargar el Macarena B, el segundo de estos portacontenedores de la naviera Boluda, que permanecerá en la ciudad hasta mañana por la mañana.

El trasiego de portacontenedores hace que el departamento de Operaciones Portuarias de la APBC haya tenido que reservar un espacio considerable para los buques de la naviera de don Vicente Boluda, que son los barcos que, junto a los de Naviera Armas Trasmediterránea, tienen la máxima prioridad ya que sus operaciones no pueden verse truncadas ni retrasadas al tratarse de tráficos de primera necesidad en la mayoría de los casos.

Así, la Autoridad Portuaria de Teófila Martínez ha tenido que plantearse ciento y un cálculos para ubicar de la mejor manera posible los seis cruceros que visitan hoy Cádiz, que se suman a los dos citados portacontenedores de Boluda, que no han coincidido de manera simultánea y a la llegada de Ciudad Autónoma de Melilla que estará operando mientras permanece averiado el Ciudad de Valencia, que sigue en el Muelle de La Libertad ocupando también un hueco.

Las esloras de los seis cruceros suman más de un kilómetro y medio de longitud, lo que hace evidente que el espacio que han requerido nada más que los buques turísticos ha sido enorme. Tanto es así que dos de los cruceros, el Costa Fascinosa y el Vasco da Gama han tenido que amarrar en los bolardos del Muelle de La Galeona, en lo que en un futuro será la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz.

Si este futuro alojamiento de los portacontenedores estuviera ya en activo, la APBC habría podido contar con los 600 metros completos con los que cuenta el Reina Sofía, actualmente ocupado por la empresa Concasa para el trasiego de sus buques de containers. A pesar de todo, el crucero Iona, con sus 345 metros de eslora quedó esta mañana atracado en el Muelle Alfonso XIII que sólo cuenta con 180 metros, por lo que poco menos de la mitad del Iona ha tenido que ocupar una parte del Reina Sofía.

El Muelle Ciudad, por su parte, con sus 316 metros de cantil, ha quedado casi copado con los 236 metros del Spirit of Adventure. Hay que tener en cuenta que el espacio que necesita un buque para su atraque no sólo se constriñe a su eslora sino que la ley obliga a mantener un margen de distancia de seguridad entre los buques y, además, un cierto número de metros que hay que añadir para el despliegue de los cabos para su amarre.

Ya metidos en el Muelle Reina Victoria, con sus 220 metros de cantil, está casi ocupado en su totalidad por el espacio que necesita el tráfico de los catamaranes.

Ya metidos en el Muelle Marqués de Comillas, espacio concesionado y habitualmente ocupado por los tráficos de Canarias de Naviera Armas Trasmediterránea, ha tenido que contar este martes, como ocurre en muchas ocasiones con la presencia del Oosterdam, con sus 285 metros de eslora, y con el Silver Dawn (184 metros) que precisamente ha protagonizado una pernoctación ya que llegó este lunes y se marcha a lo largo de la jornada de este martes, 8 de noviembre.

En la prolongación del Marqués de Comilla se llega al Muelle de La Libertad, actualmente ocupado por el Ciudad de Valencia que aún esta averiado. Los movimientos de este buque, que lleva ya semanas dándole quebraderos de cabeza a Trasmediterránea, los llevará a cabo el Ciudad Autónoma de Melilla.

Y ya fuera de terreno habitualmente utilizado para el tráficos ordinarios, el Costa Fascinosa y el Vasco da Gama han tenido que irse a parar hasta la Galeona.

De todo esto se deduce que si no fuera por el desahogo que significa la nueva terminal de contenedores, en la actualidad ociosa hasta que Concasa no se traslade allí, algo que podría tardar aún entre uno y dos años, el puerto de Cádiz no habría tenido espacio para recibir a estos seis cruceros. Por fortuna es tan sólo un decir porque lo principal es que sí ha podido alojarlos gracias a los metros de cantil con los que cuenta el puerto de Cádiz y gracias a que en todos sus espacios cuenta con calado más que suficiente para hacer frente a todos estos atraques.

Aun así, es evidente que la mudanza de Concasa hasta los nuevos terrenos ganados al mar junto a Navantia ayudará a reorganizar los espacios de la dársena comercial y posibilitará igualmente que, en la medida de lo posible, ningún crucero tenga que ir a parar hasta La Galeona, con el consiguiente desarreglo que esto significa según indican desde distintas consignatarias, ya que esta situación requiere modificar las habituales operativas entre las que hay que incluir de manera obligatoria la autorización por parte de Navantia para que los autobuses cargados de turistas puedan salir o entrar en su terreno para llegar hasta la futura terminal de contenedores.